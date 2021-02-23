Зеленский вывел Украину из двух соглашений СНГ

Об этом сообщили в Офисе президента.
В частности, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Его заключили Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина 25 декабря 1991 года в Минске. Согласно договору, воздушное пространство этих стран рассматривается как единое.
Также Украина вышла из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Это соглашение заключили Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова и Украина. Согласно договору, государства-участники обязуются предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не совершать действий, приводящих к нарушению или осложнения их нормального функционирования.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
- Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
- В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.