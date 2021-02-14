Об этом сообщает японское агентство NHK.
“Метеорологическое управление Японии считает, что это был афтершок после мощного землетрясения, обрушившегося на этот регион в 2011 году”, – пишет агентство.
В результате землетрясения пострадали 124 человека в префектурах Фукусима, Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба, Канагава и Гумма.
【動画】震度5強の揺れを観測した福島県二本松市では、サーキット場で大規模な土砂崩れが起き、土砂がコースをふさいでいます。
（午前10時ごろ撮影）https://t.co/LRuJASAW23#nhk_video pic.twitter.com/VPBNWt0Do4
— NHKニュース (@nhk_news) February 14, 2021
Как сообщает Kyodo, в результате землетрясения без электричества остались около 900 000 домов, но к утру проблему частично удалось устранить.
Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю могут возникнуть повторные подземные толчки высокой мощности. Премьер Японии Йосихиде Суга рекомендовал гражданам страны оставаться дома.
- В субботу, 13 февраля, в Тихом океане у берегов японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого десятки тысяч домов остались без электричества.