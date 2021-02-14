В результате землетрясения, произошедшего в субботу на северо-востоке Японии, пострадали более 120 человек.

Об этом сообщает японское агентство NHK.

“Метеорологическое управление Японии считает, что это был афтершок после мощного землетрясения, обрушившегося на этот регион в 2011 году”, – пишет агентство.

В результате землетрясения пострадали 124 человека в префектурах Фукусима, Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба, Канагава и Гумма.

Как сообщает Kyodo, в результате землетрясения без электричества остались около 900 000 домов, но к утру проблему частично удалось устранить.

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю могут возникнуть повторные подземные толчки высокой мощности. Премьер Японии Йосихиде Суга рекомендовал гражданам страны оставаться дома.