21 квітня у нас відбулися значні зміни: по-перше, ми відмовилися від російськомовної версії на користь англомовної, по-друге - запустили Patreon, аби наші підписники мали більше впливу на частку цікавого їм контенту, а ще у нас стартував лічильник порушень президента Володимира Зеленського - "ЗеПорушення".

Розповімо трохи, як та що саме будемо рахувати.

“Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам”, – заявив Володимир Зеленський перед другим туром президентських виборів 2019 року.

На жаль, тепер уже президент Зеленський не уточнив куди саме він піде у випадку порушення закону, можливо забув, як і про сам факт такої обіцянки.

Однак, #Букви не забули і вирішили підрахувати, скільки разів Володимир Зеленський за свою каденцію порушив закон.

Що ми рахуємо?

Всі вчинки та рішення Володимира Зеленського на посаді президента України, які суперечать чинному законодавству. Не лише правопорушення, за які передбачено певний вид юридичної відповідальності, а й ті діяння, які були вчинені всупереч вимогам законодавства, однак не тягнуть за собою накладення формальної санкції.

Як рахуємо?

Перелік порушень сформовано за двома критеріями – хронологічним та змістовим. Перший, очевидно, визначається часом вчинення діяння, яке суперечило вимогам законодавства. За другим критерієм “однотипні” порушення віднесено до окремих категорій, відповідно до тих норм права, які було порушено.

Що ми не рахуємо?

Ті вчинки, яким немає належно зафіксованого підтвердження. “Анонімні джерела”, “кажуть” і “та це всі знають” – не наш шлях. Ми занесли до списку лише ті правопорушення, які підтверджені належними доказами.

Подивитися усі порушення Зеленського можна ТУТ!