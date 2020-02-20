В результате стрельбы в немецком городе Ханау, что недалеко от Франкфурта-на-Майне, погибли 11 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау. Тогда погибли три человека. Злоумышленникам удалось скрыться.

Позже появилась информация о стрельбе в кальянной в другом районе города – Кессельштадт. По сообщениям СМИ, в помещение мужчина открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Среди погибших была женщина. Еще один человек умер через несколько часов.

Вскоре полиции удалось задержать предполагаемого убийцу, но потом заявили, что он не имеет отношения к обоим нападениям. Территорию вокруг мест происшествий оцепили.

Для поимки злоумышленника в Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Предполагаемый участник нападения обнаружен мертвым в своей квартире и рядом с ним находилось тело еще одного человека. Сведений об их личностях пока нет.

Позже полиция обнаружила в YouTube опубликованный предполагаемым преступником видеоролик.