Мужчины и женщины по-разному реагируют на многие виды вакцин. Вероятно, это связано с целым рядом факторов, включая гормоны, гены и дозировку уколов.

Об этом пишет газета The New York Тimes.

Сразу после того, как 44-летняя Шелли Кендеффи, медицинский техник Государственного колледжа (США, штат Пенсильвания) получила вторую дозу вакцины Moderna от COVID-19, она чувствовала себя прекрасно. К полудню она заметила болезненные ощущения в руке и теле, а к вечеру симптомы стали напоминать грипп.

“У меня был озноб, но при этом я вспотела”, – сказала Кендеффи.

На следующий день она пошла на работу и опросила своих коллег – восемь мужчин и семь женщин – об их опыте вакцинации. У шести женщин были боли в теле, озноб и усталость. У единственной женщины, у которой не было таких симптомов, большую часть времени была ночная рвота.

Восемь мужчин совершенно по-разному описали свое состояние. У одного была легкая боль в руке, головная боль и ломота в теле. Двое описали легкую усталость и небольшую болезненность. У одного заболела голова. У четырех вообще не было никаких симптомов.

“Очевидно, что у женщин были серьезные побочные эффекты. При этом я бы не стала ничего менять, потому что возможность вакцинации – это определенно лучше, чем ее отсутствие”, – сказала Кендеффи.

Различия, которые женщина заметила среди своих коллег, проявляются по всей стране. В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о безопасности первых 13,7 млн доз вакцины, введенных американцам. Среди привившихся побочные эффекты испытали 79,1%, и это были женщины. При этом женщины составляли только 61,2 % всех участников исследования.

Практически все редкие анафилактические реакции на вакцины от COVID-19 наблюдались и у женщин.

Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что все 19 человек, которые испытали такую ​​реакцию на вакцину Moderna, были женщинами, и что женщины составили 44% из 47% участников исследования, у которых были анафилактические реакции на вакцину Pfizer.

“Я совсем не удивлена. Эти показатели полностью согласуются с предыдущими сообщениями о других вакцинах”, – говорит Сабра Кляйн, микробиолог и иммунолог школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса.

Однако не все так плохо. Ученые отмечают, что побочные эффекты обычно легкие и непродолжительные. И эти физические реакции являются признаком того, что вакцина работает на формирование очень устойчивого иммунного ответа.

Розмари Морган, международный исследователь в области здравоохранения Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса считает, что различия в реакции на вакцину связаны с тем, что женщины чаще, чем мужчины, сообщают о побочных эффектах, даже если их симптомы одинаковы.

По ее словам, пока нет исследований, подтверждающих это утверждение, но мужчины реже, чем женщины, обращаются к врачам, когда они больны. Поэтому они также могут с меньшей вероятностью сообщать о побочных эффектах.

Тем не менее исследователи уверены, что биология все равно играет важную роль.

“Женский иммунный ответ во многом отличается от мужского”, – сказала Элеонора Фиш, иммунолог Университета Торонто.

Исследования показали, что по сравнению со своими сверстниками-мужчинами, женщины и девочки производят больше – иногда в два раза – антител, борющихся с инфекцией, в ответ на вакцины от гриппа, MMR, желтой лихорадки, бешенства и гепатита A и B.

“В целом, женщины чаще испытывают побочные эффекты после вакцинации. Сюда входят препараты против гриппа, вводимые взрослым, а также вакцины для младенцев – против гепатита В и кори, эпидемического паротита и краснухи (M.M.R.)”, – говорит Джулианна Джи, медицинский работник Управления безопасности иммунизации CDC.

Джи отметила, что вакцины вызывают более сильные реакции со стороны иммунных борцов, так называемых Т-клеток.

“Эти различия часто наиболее заметны среди молодых людей, что, возможно, связано с репродуктивными гормонами”, – сказала она.

Половые гормоны, включая эстроген, прогестерон и тестостерон, могут связываться с поверхностью иммунных клеток и влиять на их работу. Воздействие эстрогена заставляет иммунные клетки вырабатывать больше антител, например, в ответ на вакцину против гриппа.

А тестостерон, по словам доктора Кляйн, обладает “иммунодепрессивным” действием. Вакцина против гриппа, как правило, менее эффективна для мужчин с большим количеством тестостерона по сравнению с мужчинами с меньшим уровнем полового гормона. Помимо прочего, тестостерон подавляет выработку организмом иммунных химических веществ, известных как цитокины.

Генетические различия между мужчинами и женщинами также могут влиять на иммунитет. Многие гены, связанные с иммунитетом, находятся на Х-хромосоме, из которых у женщин две копии, а у мужчин только одна. Раньше иммунологи считали, что у женщин включена только одна Х-хромосома, а другая инактивирована. Но исследования теперь показывают, что 15 процентов генов избегают этой инактивации и в большей степени экспрессируются у женщин.

Эти устойчивые иммунные ответы помогают объяснить, почему 80 % аутоиммунных заболеваний поражают женщин. “У женщин более высокий иммунитет, будь то к вирусу, будь то к антигену вакцины”, – сказала доктор Кляйн.

Размер дозы вакцины также может иметь значение. Исследования показали, что женщины усваивают лекарства иначе, чем мужчины, и часто для того же эффекта им требуются более низкие дозы.

По словам доктора Кляйн, медицинские работники должны поговорить с женщинами о побочных эффектах вакцины, чтобы подготовить к возможной реакции организма.