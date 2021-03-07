В Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca.

Об этом сообщает Федеральное ведомство по вопросам безопасности и охраны здоровья Австрии.

По данным ведомства, одна из женщин (49 лет), которой сделали прививку вакциной от AstraZeneca, вскоре умерла в результате тяжелого нарушения свертывания крови. Еще у одной женщины (35 лет) развилась тромбоэмболия легочной артерии. Обоим ввели препарат из одной партии вакцин.

“Сейчас нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. Причинно-следственная связь не может быть установлена ​​на основе известных клинических данных, поскольку, в частности, тромботические явления не входят в перечень известных или типичных побочных эффектов этой вакцины”, – отметили в ведомстве.

В то же время вакцинацию людей препаратами из партии, вакцину из которой ввели пострадавшим женщинам, пока остановили. Австрийские эксперты проводят изучение причин смерти одной и заболевания второй женщины.