17-летний севастополец не смог попасть в Херсон с территории аннексированного Крыму на учебу, поэтому был вынужден пересечь границу с Украиной с нарушением.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Парень рассказал пограничникам, что прошел через “серьезные лишения”, чтобы попасть на подконтрольную Украины территорию.

Так, из Крыма в Херсонскую огбласть его не пропустили “пограничники” оккупационной власти, поэтому он пошел другим путем – через Керченский мост попал в Россию, доехал до Брянской области, откуда уже и приехал в Украину.

Остановили севастопольца украинские пограничники вблизи населенного пункта Васильевка в Сумской области.

“Несмотря на уважительные причины, которые толкнули юношу на такое путешествие, пограничники были вынуждены оформить документы админправонарушений, а привлекать ли к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, будет решать суд”, – говорится в сообщении.