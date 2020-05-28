Об этом сообщается в материале информационного агентства Reuters.
40-летний Кеннет Лай Ён Хуэй призывал пользователей в социальных сетях запасаться продуктами из-за того, что могут быть введены новые ограничения. Мужчина удалил сообщение, которое он опубликовал в группе, насчитывающей около 7500 участников, через 15 минут.
Несмотря на это, государственный обвинитель потребовал привлечь сингапурца к ответственности.
Отметим, что за время карантина, в Сингапуре наблюдались панические настроения.
Вместе с тем Сингапур ввел санкции за нарушения правил карантина и распространение дезинформации.
- Напомним, в Сингапуре, для борьбы с коронавирусом создали робота, который способен дезинфицировать общественные места благодаря ультрафиолетовому излучению.