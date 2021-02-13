В США бизнесмен из Теннесси Билл Доррис оставил в наследство своей собаке Лулу пять миллионов долларов.

Об этом пишет Associated Press.

Доррис был успешным бизнесменом, который не был женат и умер в конце прошлого года. Теперь собака будет жить у его подруги Марты Бертон, которая ухаживала за ней во время рабочих поездок мужчины.

Бертон объяснила решение Дорриса тем, что он “просто очень любил свою собаку”.

Женщина сомневается, что они с Лулу успеют потратить всю завещанную сумму, но добавила, что они “постараются это сделать”.

Также отмечается, что покойному Доррису принадлежал участок земли возле автострады, на которой находится памятник генералу армии кофедератов Натаниэлю Бедфорду Форресту. Судьба этого участка и памятника будет решаться в суде по наследственным делам.