До конца суток 16 февраля и утром 17 февраля в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)”, – отмечается в сообщении.

Предупреждение о ветре обнародовала и пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА призывают жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• нужно избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.