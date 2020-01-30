В городе Малин, Житомирская области, люди вышли на акцию протеста против необходимости отдельной оплаты за услуги транспортировки газа.

Соответствующее видео в Facebook разместил один из организаторов акции Валентин Сербин.

В четверг, 30 января, несколько десятков жителей города Малин собрались под управлением газового хозяйства и демонстративно сожгли платежки за услуги по транспортировке газа, пришедшие им накануне.

“Вот отношение малинчан к транспортировке газа! Также люди хотят слышать позицию народного депутата Украины Татьяны Грищенко”, — прокомментировал автор видео.

Отметим, Татьяна Грищенко — народный депутат 9 созыва. Она баллотировалась по 66-му округу (Житомирская область) и получила 33% голосов избирателей.

Целью акции, по словам ее организаторов, было привлечение внимание народных депутатов и местных властей к решению НКРЕКУ, которым предусматривается введение отдельной платы за доставку газа.

“Требуем немедленно отменить постановление НКРЕКУ о так называемой “абонплату за транспортировку газа” как такую, которая является грабительской и вымогательской. Мы сами, за свой счет прокладывали себе газ в свои дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения. Упомянутая решение — это наглый и циничный грабеж народа”, — сказал Валентин Сербин в комментарии местному изданию Житомир.info.

Другой организатор акции, Николай Полиновский, заявил, что эта акция была предупредительной и в будущем протесты намерены устраивать под стенами “Житомиргаза” в областном центре.

“Акция была под управлением газового хозяйства. Собралась инициативная группа, потому что решили, что так терпеть больше нельзя. Это платежки, это и капля, которая взбудоражившие всех, независимо от политических предпочтений и убеждений. Сегодня мы провели предупредительную акцию. … И следующая акция будет в Житомире уже под стенами “Житомиргаза”. И имею цель, чтобы такие акции были по всей Украине”, — рассказал Полиновский.