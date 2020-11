Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о законопроекте “О глобальной безопасности”, который нижняя палата французского парламента поддержала на этой неделе в первом чтении.

Особое недовольство митингующих вызывает статья 24 этого документа, которая квалифицирует фото- и видеосъемку отдельных полицейских как уголовное преступление, если распространение этих кадров “угрожает их физической или психической неприкосновенности”, сообщает агентство ВВС.

За такое правонарушение – в случае принятия закона – можно будет получить год тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро.

Критики законопроекта говорят о том, что он подрывает свободу СМИ документировать случаи жестокости со стороны полиции. Журналистские объединения и правозащитники опасаются “нападения на свободу слова”.

В правительстве же утверждают, что принятие документа поможет защитить офицеров от злоупотреблений в Сети.

На акцию протеста в Париже вышли около 46 тысяч человек. Они прошли маршем от площади Республики до площади Бастилии. Многие протестующие несли плакаты с лозунгами: “Кто нас защитит от полиции”, “Остановить полицейское насилие” и другими.

Изначально акция проходила мирно, однако в какой-то момент группы демонстрантов в одежде черного цвета и масках начали провоцировать беспорядки, громить витрины магазинов и поджигать автомобили.

Участники акции также подожгли фасад Банка Франции на площади Бастилии.

Произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Митингующие забросали полицейских камнями и петардами. Демонстранты принялись возводить баррикады.

Полиция в ответ задействовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Chaos in #Paris, #France as thousands take to the streets in protest against a new “security law” which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/kypsRvZZ30

