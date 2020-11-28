В субботу, 28 ноября, в Париже (Франция) тысячи людей вышли на акцию протеста против законопроекта об ответственности за съемку или фотографирование правоохранителей. Этому предшествовал скандал с избиением темнокожего мужчины полицейскими.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о законопроекте “О глобальной безопасности”, который нижняя палата французского парламента поддержала на этой неделе в первом чтении.

Особое недовольство митингующих вызывает статья 24 этого документа, которая квалифицирует фото- и видеосъемку отдельных полицейских как уголовное преступление, если распространение этих кадров “угрожает их физической или психической неприкосновенности”, сообщает агентство ВВС.

За такое правонарушение – в случае принятия закона – можно будет получить год тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро.

Критики законопроекта говорят о том, что он подрывает свободу СМИ документировать случаи жестокости со стороны полиции. Журналистские объединения и правозащитники опасаются “нападения на свободу слова”.

В правительстве же утверждают, что принятие документа поможет защитить офицеров от злоупотреблений в Сети.

На акцию протеста в Париже вышли около 46 тысяч человек. Они прошли маршем от площади Республики до площади Бастилии. Многие протестующие несли плакаты с лозунгами: “Кто нас защитит от полиции”, “Остановить полицейское насилие” и другими.

Изначально акция проходила мирно, однако в какой-то момент группы демонстрантов в одежде черного цвета и масках начали провоцировать беспорядки, громить витрины магазинов и поджигать автомобили.

Участники акции также подожгли фасад Банка Франции на площади Бастилии.

Manifestation contre la loi sécurité globale : les casseurs mettent le feu à la Banque de France pic.twitter.com/KXPDuENiDp — CNEWS (@CNEWS) November 28, 2020

Произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Митингующие забросали полицейских камнями и петардами. Демонстранты принялись возводить баррикады.

Полиция в ответ задействовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

🇫🇷[ALERTE] : Premières tensions à #Paris entre manifestants et policiers.pic.twitter.com/ebHF4ejqs7 — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

🇫🇷[FLASH] : À #Paris, les pompiers arrivent finalement à intervenir pour éteindre les deux voitures qui brûlent.pic.twitter.com/nAt5t93F9L — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

Chaos in #Paris, #France as thousands take to the streets in protest against a new “security law” which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/kypsRvZZ30 — WHISKEYPAPA (@WPCPSFION) November 28, 2020

Акции протеста также прошли в Лилле, Ренне, Страсбурге, Нанте, Монпелье и других городах.

🇫🇷[FLASH] : Des milliers de personnes manifestent à #Strasbourg contre la #PPLLoiSecuriteGlobale.pic.twitter.com/R9cGJEQ8fw — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

🇫🇷[FLASH] : Lors de la manifestation contre la #PPLSecuriteGlobale à #Paris, des individus crient “Suicidez-vous” à l’intention des #policiers qui doivent reculer face aux projectiles. #MarcheDesLibertes (@ClementLanot)pic.twitter.com/ysXSrZ4mRC — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

Как сообщает французский телеканал BFM.TV, по всей стране на акции вышли около 500 тысяч человек (согласно оценкам организаторов). По оценкам правоохранителей, в субботу на улицы городов вышли около 133 тысяч демонстрантов.

По состоянию на 19:45 сообщалось о не менее 46 задержанных участниках протестов в Париже. Впоследствии стало известно о задержании еще 27 человек в столице Франции.

Более 20 полицейских получили ранения.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил “неприемлемое” насилие в отношении полиции.

Cientos de personas se enfrentan a la policía en el centro de París por la ley de seguridad global y por el ataque de gendarmes a un hombre negro la semana pasada pic.twitter.com/YzOZsefEIj — 6w (@6w_es) November 28, 2020

Скандал с избиением

Стоит отметить, что на этой неделе во Франции разгорелся скандал из-за жестокого избиения тремя полицейскими темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Избиение было зафиксировано камерами наблюдения.

Полицейские избивали мужчину руками, ногами и дубинками в музыкальной студии в Париже. Кадры быстро распространились в соцсетях и СМИ, вызвав волну возмущения в обществе.

По словам Зеклера, во время избиения его неоднократно оскорбляли на расовой почве.

В полиции после публикации видео утверждали, что продюсера пытались задержать за пребывание на улице без маски, но мужчина пытался скрыться в студии.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l’agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d’insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент “неприемлемым и постыдным”, потребовав от правительства быстрых решений для восстановления доверия между полицией и гражданами.

Данный инцидент является еще одним аргументом критиков законопроекта “О глобальной безопасности”. Они отмечают, что без публикации видеозаписи в Сети общественность не узнала бы о вопиющем факте избиения.