Редакция журнала Time представила традиционный список из ста самых влиятельных людей 2020 года в мире. На обложке издания разместили снимок главного инфекциониста США – доктора Энтони Фаучи.

Полный список можно посмотреть на сайте Time.

Традиционно, в списке 100 самых влиятельных людей герои объеденные в пять категорий: лидеры, артисты, титаны, иконы, новички.

Среди артистов в списке Time – актер, продюсер и номинант на Эмми Майкл Би Джордан (Michael B. Jordan), который снялся в фильмах “Черная пантера” и “Кредо”.

Впервые в списке популярная среди молодежи блогер JoJo Siwa. Она стала известна благодаря синглам Boomerang и Kid in a Candy Store.

Среди новичков в этом году выделили рэпершу Меган Ди Стэллион (Megan Thee Stallion), которая стала известной после сотрудничества с Cardi B.

На обложке журнала и первый в категории “лидеры” – главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и ведущий специалист целевой группы администрации президента Дональда Трампа по коронавирусу.

В списке лидеров также оказались кандидат на пост вице-президента США в случае победы Джо Байдена Камала Харрис, лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, президент Бразилии Жаир Болсонару, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, генпрокурор США Уильям Барр, руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, лидер профсоюзного движения в США Мэри Кей Генри, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.