Журнал о моде Vogue Italia посвятил новый выпуск детям. Обложки для журнала были нарисованы юными художниками в возрасте от 2 до 10 лет.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте журнала.

Июньский номер журнала Vogue Italia под названием “Наш новый мир”, который выйдет 9 июня, будет полностью посвящен детям. Выпуск получит тематические обложки, авторами которых стали дети в возрасте от 2 до 10 лет из разных уголков мира.

“Этот номер создан для детей из разных стран и вместе с ними. Дети стали наиболее игнорируемыми и наименее очевидными жертвами пандемии; мы начинаем с них, чтобы представить себе новый мир”, — отметил шеф-редактор журнала Эмануэль Фарнети.

На детских рисунках, которые украсят обложку журнала, изображены разные модели из коллекции Chanel — Métiers d’art 2019/20.

Автор первой обложки — 4-летний Томас В. из Нью-Йорка.

Автор второй обложи — 5-летняя Нори Т. из Амстердама.

“На самом деле это было весело! Мне понравилось рисовать одежду. Что особенного в этом — то, что это модная одежда! Также цвета приятные, это цвета моды”, — рассказала Нори.

Третью обложку нарисовал 6-летний Тадзио Д.М. из Парижа. Журналисты спросили мальчика, что для его “новый мир”. Вот что он ответил:

“Мир, полный животных. Я нарисовал пингвина, потому что мне нравятся их цвета, они ходят весело и живут в Антарктике”.

Четвертую обложку написала 2-летняя Камилла С. из Дакара.

Автором пятой обложке выступил 10-летний Джорджио П. из Пармы.

Шестую обложке нарисовал 6-летний Пьетро Р. из Милана.

“Пьетро любит поезда, внедорожники и все механическое. Но теперь он обнаружил, что ему нравится рисовать “дам”, как он их называет”, — отметили в редакции журнала.

Седьмую обложку создала 5-летняя Рашель Т. из Болоньи. В Vogue Italia рассказали, что девочке так понравилось рисовать моделей, что она сделала целую серию рисунков, используя блестки и ткани.

“Она была так страстна, что нанесла логотип Chanel на одну из своих белых футболок”, — отметили в редакции.