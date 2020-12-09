Об этом он написал в Facebook.

“Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин, я обязан принять данное предложение”, – написал он.

Бутусов считает, что таким образом министерство “признало справедливость его критики и хотят исправить ситуацию”. Но, по его словам, это в том числе нужно для того, чтобы он “прекратил писать правду”.

Он также представил свою программу действий по “спасению” Минобороны:

1. Провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны, и возможной работы российских шпионов в секторе обороны.

2. Провести аудит действий за 2020-й год в финансовой сфере.

3. Разработка военной доктрины.

4. Создание группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии, Ираке, Сирии, Карабахе.

5. Создание группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы, из состава действующих и бывших военнослужащих.

6. Создание экспертных групп для выработки концепций развития и закупки вооружений и оснащения по основным направлениям.

7. Создание группы экспертов по обеспечению равной конкуренции при участии в госзакупках Минобороны.

8. Создание экспертной группы по сокращению избыточных управленческих звеньев и бюрократических структур Минобороны и ВСУ.

9. Подготовка программы развития ВСУ, программы развития вооружений ВСУ, гособоронзаказа, программ развития Минстратегпрома на основе документов оборонного планирования.

10. Реформа территориальной обороны.

11. Обеспечить реальный парламентский контроль Минобороны.

12. Реформа Минобороны должна быть интеллектуальным и мобилизационным проектом всей страны, которые объединяет лучшие силы всех граждан для благородного дела — защиты Украины.

“Так что жду встречу с А.Тараном либо с В.Зеленским, жду предложений, чтобы реализовать данную программу системно. Теперь дело за ними”, – резюмировал Бутусов.

В самом ведомстве сообщили, что предлагают Бутусову должность из-за “неравнодушия и конструктивной позиции”.

“Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать – в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции – это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения”, – заявили в Минобороны.