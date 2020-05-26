Журналиста Дениса Бигуса и программу "Наши гроши" обвинили в публикации заказного расследования в отношении "Укравтодора".

#Буквы разбирались в ситуации.

25 мая в программе “Наши гроши” вышел сюжет о том, как глава “Укравтодоре” Александр Кубраков якобы крышует откаты на тендерах по строительству и ремонту дорог в Украине.

В сюжете журналисты утверждали, что 85 миллиардов гривен на тендерах попадают в руки приблизительно пяти крупных компаний, которые покупали асфальт по чрезмерно высоким ценам.

В программе речь идет о 20% от общей суммы, то есть 17 миллиардах гривен, которые “просто исчезнут в тумане”. Поскольку за такую наценку крупные компании иногда могут торговаться, конкурируя в тендере.

60% от общей суммы тендера – стоимость асфальтобетона, посредством которого делают ремонт дорог. Журналисты посчитали подозрительным, что “Укравтодор” не предоставляет информацию о том, за какую сумму те или иные компании, которые выиграли тендер, купили асфальтобетон.

При этом они приводят слова главы “Укравтодора”, который утверждает, что внутри компании есть свои механизмы по контролю стоимости этого материала.

“Глава “Укравтодора” лоббировал тендерные заточки. Один его советник в телефонном режиме приказывает региональным службам их вводить. Другой – создает фирму, чтобы зарабатывать на консультациях, которые позволяют эти тендеры пройти. Ответственных нет. Потому вывод прост – нам либо банально врут, либо недорабатывают. А в это время миллиарды гривен вытекают из наших карманов”, – отметили в расследовании.

Глава “Укравтодора” отреагировал на расследование, обвинив Бигуса в заказухе.

“Вот и стало известно, зачем было вылавливать меня под подъездом. На bihus.info вышло “расследование”, посвященное “Укравтодору”. Открыто и скрыто меня снимали почти два месяца», – написал он.

Кубраков утверждает, что знает, кто заказал такое расследование в отношении ведомства у Бигуса.

“Один человек, которому не безразлична судьба дорожного рынка Украины, поделилась со мной записями разговоров, которые поясняют логику “расследователей”. Теперь понятны истинные причины “информационной войны” против “Укравтодора”, известны имена заказчиков”, – отметил он.

https://www.facebook.com/100004848136863/videos/1558441584327431/

Кубраков утверждает, что программу Бигуса использовали для его преднамеренной дискредитации как руководителя “Укравтодора” и ряда крупных украинских компаний, в частности “Онур” и “Автомагистраль-Юг”. Они и выигрывают тендеры.

Также он сказал, что заказчиков сюжетов интересует только одно – чтобы “Укравтодор” возглавлял человек, который работал бы по их правилам игры, как было раньше.

“Меня атаковали лично, потому что “Укравтодор” впервые за историю Украины не прогнулся под правила уголовного дорожного бизнеса. Изложенные нами факты будут переданы в правоохранительные органы. Мы работаем дальше. В конце года вы увидите более 4 тысяч км обновленных дорог. Я бы хотел обратиться еще раз к дорожным компаниям: инвестируйте, пожалуйста, в технику, в людей, в технологии и перестаньте инвестировать в грязные заказные кампании”, – подытожил руководитель “Укравтодора”.