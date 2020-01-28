Журналистку издания The Washington Post Фелицию Сонмез (Felicia Sonmez) отстранили от работы из-за публикации в Twitter ссылки на статью, в которой рассказывалось об обвинении погибшего баскетболиста Коби Брайанта в изнасиловании.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, данный твит вызвал яростную реакцию в социальных сетях, причем многие сочли неуместным его публикацию всего через несколько часов после того, как Брайант и его дочь Джианна погибли в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса.

После публикации Сонмез заявила, что ей угрожали смертью и изнасилованием, а ее домашний адрес был размещен в Интернете, из-за чего она была вынуждена ночевать в гостинице. На данный момент менеджеры редакции изучают этот эпизод.

В публикации журналистки содержалась ссылка на статью издания The Daily Beast от 2016 года, в которой рассказывались подробности обвинения в изнасиловании в отношении Брайанта со стороны 19-летней женщины, работающей в отеле в Колорадо, который баскетболист посетил в 2003 году. Тогда Брайанту было предъявлено обвинение в сексуальном насилии, но обвинения были сняты после того, как женщина отказалась давать показания. Баскетболист признался, что имел сексуальные отношения с ней, но утверждал, что они были согласованными. Позже он извинился перед пострадавшей, признав, что она все же не давала своего согласия.