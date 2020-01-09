Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
Соответствующую отметку о запрете на въезд украинские пограничники проставили в паспорте Митрошиной 8 января в аэропорту “Борисполь”.
“Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, пограничники обнаружили в “Борисполе” при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск. К ее сведению было доведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена соответствующая отметка в паспортном документе”, – говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что Митрошина въехала в Украину несколько дней тому назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее в момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.
Стоит отметить, что во время визита блогера в Киев правоохранители жестко задержали активистов организации “Видсич” Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого за вопрос Митрошиной о том, “чей Крым”.
Дело в том, что она в 2017 году разместила в соцсетях фото своей поездки во временно аннексированный Крым.
- В партии “Голос” готовили запрос в Службу безопасности Украины из-за визита блогера и бывшей журналистки пропагандистского канала “Россия” Александры Митрошиной в Киев.
- В МВД Украины ранее заверили, что Александре Митрошиной будет запрещен въезд в Украину.