Пятый президент Петр Порошенко почтил память жертв обстрелов Мариуполя 2015 года.

Об этом он написал в Facebook.

“Именно в этот день, 24 января 2015 пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона “Восточный”, школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения. Это – очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и он не имеет срока давности”, – сказал пятый президент.

Он уверен, что исполнителям этого преступления не избежать ответственности.

Напомним, что 24 января 2015 года боевики “ДНР” нанесли артиллерийский удар по городу из систем залпового огня БМ-21 “Град” и “Ураган”.

Ракеты били по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон “Восточный”) и прилегающему поселку Виноградное Волновахского района.

Жертвами обстрела стали 30 человек, из них двое детей, еще 108 – получили ранения. Повреждено 30 жилых домов, семь учебных заведений, инфраструктурные объекты.

СБУ доказала, что обстрел совершили пророссийские наемники из российской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.