Об этом он написал в Facebook.
“Именно в этот день, 24 января 2015 пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона “Восточный”, школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения. Это – очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и он не имеет срока давности”, – сказал пятый президент.
Он уверен, что исполнителям этого преступления не избежать ответственности.
Напомним, что 24 января 2015 года боевики “ДНР” нанесли артиллерийский удар по городу из систем залпового огня БМ-21 “Град” и “Ураган”.
Ракеты били по Орджоникидзевскому району Мариуполя (микрорайон “Восточный”) и прилегающему поселку Виноградное Волновахского района.
Жертвами обстрела стали 30 человек, из них двое детей, еще 108 – получили ранения. Повреждено 30 жилых домов, семь учебных заведений, инфраструктурные объекты.
СБУ доказала, что обстрел совершили пророссийские наемники из российской артиллерии и по приказу офицеров российской армии.
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