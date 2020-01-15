Законопроект №1210 ”О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” может привести к потери Украиной 1% ВВП.

Об этом говорится в статье #Букв “С дырками в бюджете и плавающей гривной – с чем экономика Украины зашла в 2020”.

Так, во время принятия бюджета Кабинет министров не вносил правки в Налоговый кодекс, зато сейчас это планируется сделать законопроектом № 1210.

По подсчетам соучредителя аналитического центра “Украинский институт будущего”, директора программы “Экономика” Анатолия Амелина, этот законопроект может стоить Украине 1% роста ВВП.

Он подчеркнул, что кроме увеличения ставок на руду и добычу газа, законопроект №1210 приведет к сворачиванию офисов айтишных компаний с украинскими резидентами, ужесточению условий ведения бизнеса в сравнении с другими юрисдикциями, увеличению риска неправомерной корректировки налоговиками финансового результата предприятий.

“С этим документом не сравнятся ни одно изменение в Налоговый кодекс под елочку. По объемам изменений эти изменения в 10 раз больше и намного фискальнее”, – согласна с Амелиным Нина Южанина.

В связи с этим она посоветовала бизнесменам держать руку на пульсе и следить за этими изменениями.