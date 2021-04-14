В Україні за минулу добу зафіксовано 14 553 нових випадки COVID-19. Захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 063 особи;

виписано з лікарень – 6 557 осіб;

летальних випадків – 467;

одужало – 12 384 особи;

здійснено тестувань за добу – 134 342 (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 887 338 осіб;

одужало – 1 442 618 осіб;

летальних випадків – 38 225;

проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 457 випадків;

Вінницька область – 380 випадків;

Волинська область – 374 випадки;

Дніпропетровська область – 606 випадків;

Донецька область – 837 випадків;

Житомирська область – 392 випадки;

Закарпатська – 157 випадків;

Запорізька область – 876 випадків;

Івано-Франківська область – 162 випадки;

Київська область – 845 випадків;

Кіровоградська область – 120 випадків;

Луганська область – 321 випадок;

Львівська область – 963 випадки;

Миколаївська область – 422 випадки;

Одеська область – 906 випадків;

Полтавська область – 900 випадків;

Рівненська область – 616 випадків;

Сумська область – 463 випадки;

Тернопільська область – 469 випадків;

Харківська область – 1 255 випадків;

Херсонська область – 208 випадків;

Хмельницька область – 854 випадки;

Черкаська область – 581 випадок;

Чернівецька область – 204 випадки;

Чернігівська область – 185 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.