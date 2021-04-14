Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 063 особи;
- виписано з лікарень – 6 557 осіб;
- летальних випадків – 467;
- одужало – 12 384 особи;
- здійснено тестувань за добу – 134 342 (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 887 338 осіб;
- одужало – 1 442 618 осіб;
- летальних випадків – 38 225;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 457 випадків;
Вінницька область – 380 випадків;
Волинська область – 374 випадки;
Дніпропетровська область – 606 випадків;
Донецька область – 837 випадків;
Житомирська область – 392 випадки;
Закарпатська – 157 випадків;
Запорізька область – 876 випадків;
Івано-Франківська область – 162 випадки;
Київська область – 845 випадків;
Кіровоградська область – 120 випадків;
Луганська область – 321 випадок;
Львівська область – 963 випадки;
Миколаївська область – 422 випадки;
Одеська область – 906 випадків;
Полтавська область – 900 випадків;
Рівненська область – 616 випадків;
Сумська область – 463 випадки;
Тернопільська область – 469 випадків;
Харківська область – 1 255 випадків;
Херсонська область – 208 випадків;
Хмельницька область – 854 випадки;
Черкаська область – 581 випадок;
Чернівецька область – 204 випадки;
Чернігівська область – 185 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
- 6 квітня в Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і рекордну кількість смертей – помер 481 українець.