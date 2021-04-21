Про це поінформували в пресслужбі академії.

Загалом для участі було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок. З них до довгого списку увійшла 81 кіноробота: 21 повнометражна ігрова, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.

Цього року кінопремію “Золота Дзиґа” вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них є й одна нова – “Найкращий ігровий серіал”.

У шести номінаціях (“Найкращий монтаж”, “Найкращий грим”, “Найкращий дизайн костюмів”, “Найкращий звук”, “Найкращі візуальні ефекти” та “Найкращий ігровий серіал”) переможців визначатимуть члени наглядової ради та правління Української кіноакадемії.

Крім того, вони визначать переможця у номінації “Відкриття року”. А лауреата “Премії глядацьких симпатій” обиратимуть глядачі шляхом онлайн-голосування (воно розпочнеться незабаром).

Цього року лідерами за кількістю номінацій є стрічки “Погані дороги” (15), “Атлантида” (11), “Толока” (9), “Земля блакитна, ніби апельсин” (4) і “Черкаси” (4).

23 квітня стартує новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких оголосять на урочистій церемонії нагородження.

Список номінантів виглядає наступним чином:

Найкращий фільм:

1. “Атлантида”

2. “Земля блакитна, ніби апельсин”

3. “Погані дороги”

4. “Толока”

5. “Черкаси”

Найкраща режисерська робота:

• Васянович Валентин (“Атлантида”);

• Ворожбит Наталка (“Погані дороги”);

• Іллєнко Михайло (“Толока”).

Найкраща чоловіча роль:

• Кулініч Юрій (“Погані дороги”);

• Ламах Євген (“Черкаси”);

• Римарук Андрій (“Атлантида”).

Найкраща жіноча роль:

• Клімова Марина (“Погані дороги”);

• Кошкіна Марина (“Забуті”);

• Сахно Іванна (“Пік страху”);

• Черкашина Оксана (“Погані дороги”).

Найкраща чоловіча роль другого плану:

• Колтовський Ігор (“Погані дороги”);

• Примогенов Олег (“Толока”);

• Сова Дмитро (“Черкаси”);

• Соловйов Сергій (“Погані дороги”);

• Хом’як Дмитро (“Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану”).

Найкраща жіноча роль другого плану:

• Вітовська Ірма (“Казка старого мельника”);

• Вороніна Оксана (“Погані дороги”);

• Матросова Юлія (“Погані дороги”).

Найкраща операторська робота:

• Васянович Валентин (“Атлантида”);

• Іванов Володимир (“Погані дороги”);

• Цвєтков В’ячеслав (“Земля блакитна, ніби апельсин”).

Найкраща робота художника-постановника:

• Адамович Роман, Кіщук Микола (“Толока”);

• Одуденко Владлен (“Атлантида”);

• Пшеничникова Марина (“Погані дороги”);

• Тодоратьєва Діана (“Безславні кріпаки”).

Найкращий сценарій:

• Васянович Валентин (“Атлантида”);

• Ворожбит Наталка (“Погані дороги”);

• Іллєнко Михайло (“Толока”).

Найкраща музика:

• Байбаков Антон (“Черкаси”);

• Вишневський Роман (“Толока”);

• Гронський Володимир (“Передчуття”);

• Скорик Мирослав (“Тарас. Повернення”).

Найкраща пісня:

1. “Вільна”, Тіна Кароль & Юлія Саніна (“Віддана”). Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко;

2. “Жовтий скотч”, Юркеш (“Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану”). Музика – Юрій Юрченко, слова – Максим Кривцов;

3. “Пола-ла-ла”, гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова (“Віктор_Робот”). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк;

4. “Танець рабів”, Святослав Вакарчук (“Номери”). Музика – Мілош Єліч.

Найкращий документальний фільм:

• “Зарваниця”;

• “Земля блакитна, ніби апельсин”;

• “Юкі”.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

• “Бульмастиф”;

• “ІНО”;

• “Схрон”.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

• “Історія України за 5 хвилин”;

• “Прізвище в кишені”;

• “Риска”.

Найкращий ігровий серіал:

• “І будуть люди”;

• “Козаки. Абсолютно брехлива історія”;

• “Перші ластівки. Zалежні”;

• “Спіймати Кайдаша”.

Найкращий дизайн костюмів:

• Отенко Галина, Керо Марія (“Толока”);

• Стєпанєєва Наталя (“Безславні кріпаки”);

• Шеремета Кароліна (“Атлантида”);

• Яремій Андрій (“Погані дороги”).

Найкращий грим:

• Лукашенко Ганна (“Атлантида”);

• Мамедова Ельвіра (“Погані дороги”);

• Петровська Марія (“Безславні кріпаки”).

Найкращий звук:

• Барба Ігор, Петер Борис (“В. Сильвестров”);

• Мостовий Артем (“Толока”);

• Степанський Сергій (“Атлантида”).

Найкращий монтаж:

Банніков Іван (“Земля блакитна, ніби апельсин”);

Васянович Валентин (“Атлантида”);

Чорний Олександр (“Погані дороги”);

Найкращі візуальні ефекти:

• Москаленко Олексій (“Атлантида”);

• Москаленко Олексій (“Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану”);

• Сушильников Артем (“Пік страху”);

• Толмачов Станіслав (“Толока”).

Цьогоріч почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримає Роман Балаян.

Пізніше також буде оголошено лауреата премії “Відкриття року”.

Дати та місце проведення кінопремії також будуть оголошені окремо.

ДОВІДКА. “Золота Дзиґа” – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Була заснована у 2017 році Українською кіноакадемією. Перше вручення відбулося 20 квітня 2017 року в Києві.

Відзнакою Національної кінопремії обрана Золота Дзиґа — символ стрімкості, невпинного розвитку та нескінченності.