Об этом сообщает CNBC.

Известно, что новая функция позволит работникам офиса минимизировать контакты с коллегами. Регистрация работников у администраторов приемных может происходить без физического контакта. Процесс можно наладить с помощью Zoom-звонков.

Алгоритм новой функции прост: работник может осуществить видеозвонок администратору на мониторе с камерой и динамиком. Администратор сможет идентифицировать работника и дистанционно разрешить вход в офис.

В компании заверили, что с помощью этой функции администратор может контролировать посещение работников сразу в нескольких зданиях.

Отметим, что аналитики прогнозируют падение акций Zoom после стремительной популярности в 2020 году. Так, эксперты ожидают, что за последнюю четверть финансового года-2020 уровень доходов Zoom превысит 331%. Однако в следующей четверти ожидают уже 153%, а к концу следующего финансового года – всего 38%.

Однако в Zoom заявили, что понимают риски и вызовы, поэтому ищут оригинальные решения для объединения дистанционной и офисной работы.