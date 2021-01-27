Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая решила напомнить об оккупации полуострова Крым Россией, но перепутала месяц и опозорилась.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, в полдень 27 января в Facebook Богуцкой появился эмоциональный пост об оккупации Крыма, которая произошла “ровно семь лет назад”.

“Сегодня ровно семь лет назад, российские фашистские войска, без всяких опознавательных знаков ворвались в Крым”, – написала Богуцкая.

Также нардеп отметила, что надеется на то, что следствию удастся выяснить, “кто и как, с нашей, украинской стороны способствовал оккупации, просто проявив трусость”.

Однако через некоторое время Богуцкая увидела комментарии и поняла, что перепутала месяца, ведь оккупация Крыма состоялась в феврале, а не январе.

Увидев ошибку, нардеп удалила свой пост. Зато в ее Facebook появилась новая публикация.

“Друзья, очень извиняюсь. Написала пост об оккупации Крыма. Но совсем забыла, что сегодня не февраль, а январь. Так что все то же напишу через месяц “, – написала она.

Также нардеп анонсировала представление постановления о создании ВСК по расследованию причин оккупации Крыма.

“Бегу впереди паровоза”, – добавила она.