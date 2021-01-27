Об этом сообщают #Буквы.
Так, в полдень 27 января в Facebook Богуцкой появился эмоциональный пост об оккупации Крыма, которая произошла “ровно семь лет назад”.
“Сегодня ровно семь лет назад, российские фашистские войска, без всяких опознавательных знаков ворвались в Крым”, – написала Богуцкая.
Также нардеп отметила, что надеется на то, что следствию удастся выяснить, “кто и как, с нашей, украинской стороны способствовал оккупации, просто проявив трусость”.
Однако через некоторое время Богуцкая увидела комментарии и поняла, что перепутала месяца, ведь оккупация Крыма состоялась в феврале, а не январе.
Увидев ошибку, нардеп удалила свой пост. Зато в ее Facebook появилась новая публикация.
“Друзья, очень извиняюсь. Написала пост об оккупации Крыма. Но совсем забыла, что сегодня не февраль, а январь. Так что все то же напишу через месяц “, – написала она.
Также нардеп анонсировала представление постановления о создании ВСК по расследованию причин оккупации Крыма.
“Бегу впереди паровоза”, – добавила она.
- Ранее нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая, врач по образованию, дала советы президенту Владимиру Зеленскому по лечению от коронавируса.