Один из самых мощных ураганов в истории США "Лаура" достиг побережья страны и ударил по штату Луизиана.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Около 900 тысяч домов и предприятий были обесточены, а целые кварталы превратились в руины. Ураган, которому была присвоена четвертая категория опасности, выбивал окна, срывал крыши, ломал деревья и опоры электропередач. Побережье заливали штормовые волны.

В аэропорту города Лейк-Чарльз стихия перевернула самолеты. На местной телестанции KPLC-TV упала часть телебашни.

Ураган повредил химический завод, из-за чего произошла утечка химикатов, используемых при производстве моющих средств.

Максимальная скорость ветра достигала 241 км/ч, сообщает американский телеканал CNN. Спустя 11 часов после выхода на сушу “Лаура” утратила статус урагана и превратилась в тропический шторм.

Уже известно о гибели как минимум шести человек: четверо из них из-за падения деревьев (в том числе 14-летняя девочка).

Полная оценка ущерба, нанесенного ураганом, вероятно, займет несколько дней.

Однако власти штата отмечают, что последствия могли быть хуже.

“Абсолютно очевидно, что мы не понесли катастрофических убытков, которые, по нашему мнению, были вероятными. Но мы понесли колоссальный ущерб”, — заявил губернатор штата Джон Белл Эдвардс.

Он назвал “Лауру” самым мощным ураганом, обрушившимся на Луизиану.

После Луизианы стихия также накрыла штат Арканзас. Прогнозируются наводнения, проливные дожди, а кое-где торнадо.