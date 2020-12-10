Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
“По данным следствия, президент НААН получил в пользование автомобиль за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков Национальной академии аграрных наук Украины и дальнейшую передачу материалов по этому вопросу на рассмотрение Президиума НААН”, – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Президента НААН подозревают в пределах ч.3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Сейчас пост президента НААН занимает Ярослав Гадзало.
- Детективы НАБУ разоблачили бывшего чиновника “Николаевоблэнерго”, который предлагал главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко $100 тыс. взятки за трудоустройство на должность руководителя этого же облэнерго.