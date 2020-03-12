Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

В ожидаемом многими фильме “Новые мутанты” — супергеройском хорроре о “Людях Икс” — появятся два ЛГБТ-персонажа.

“Будет красивая история любви. Это, я знаю, странно слышать”, — отметил режиссер фильма Джош Бун.

По словам Буна, речь идет о том, что между “Волчицей” (в исполнении актрисы Мэйси Уильямс) и Даниеллой Мунстар (в исполнении актрисы Блю Хант) зародилась любовь.

Уильямс отметила, что трудно не влюбиться в человека, с которым у тебя связь на телепатической уровне.

“У них есть телепатическая связь в комиксах, и поэтому мы просто хотели расширить это в фильме и воплотить это в реальность. Если бы им удалось действительно могли понять друг друга на этом уровне, то, вероятно, они были бы влюблены”, — рассказала актриса Мэйси Уильямс.

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“Новые мутанты” — это история о пятерых юных мутантов против, которых их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения. Это тринадцатый и последний фильм киносерии “Люди Икс” вне киновселенной Marvel.

Изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018-го, но в итоге премьера была перенесена на февраль, а затем август 2019 году. По последней информации, фильм должен выйти 3 апреля 2020 года.