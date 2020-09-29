Большинство граждан Украины получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова, проведенного по заказу издания “Детектор медиа”.

Так, центральные украинские телеканалы являются источником информации для 75 % респондентов. Второе место занимают социальные сети. По данным опроса, их доля выросла с 24 % в 2019 году до 44 % в 2020.

Далее следуют украинские интернет-СМИ, из которых информацию об Украине и мире получают не менее 27 % опрошенных.

В то же время, значительно возросла доля тех, кто получает информацию от родственников и друзей – с 11 % (в 2019 году) до 23 % (в нынешнем году).

Также 11 % украинцев получают информацию с месседжеров (Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.), 9 % – из украинских общенациональных радиостанций и местного телевидения, 8 % – из украинских общенациональных печатных изданий и 6 % – из местных интернет-СМИ.

Кроме того, для почти 6 % респондентов одним из основных источников информации остается российское телевидение. В частности, российские телеканалы чаще всего смотрят респонденты старше 50 лет, проживающих в восточных областях Украины (где доля зрителей достигает 12 % среди опрошенных респондентов).

В пятерку самых популярных телеканалов Украины входят 1+1 (47,2 % респондентов отнесли его к 5 телеканалам, которые они чаще всего смотрят), Украина (38,3 %), ICTV (36,6 %), СТБ (32,2 %) и Интер (30,6 %).

Во второй пятерке находятся 112.Украина (21,3 %), NewsOne (14,3 %), Новый канал (13,5 %), ZIK (11,9 %) и Прямой канал (10,2 %).

Среди сторонников различных политических сил доверие к телеканалам, по сравнению со средними показателями по стране, распределились следующим образом:

Избиратели “Слуги народа” больше всего доверяют 1+1 (35 %), Украине (22 %) и СТБ (21 %). Интересно, что похожую структуру доверия к телеканалам имеют и избиратели “Батькивщины”.

Избиратели “Оппозиционные платформы – За життя” чаще выражают доверие 112.Украина (34 %), NewsOne (33 %), Интеру (25 %) и Украине (24 %).

Избиратели “Европейской солидарности” доверяют Прямому каналу (35 %), 5 каналу (28 %), Эспрессо ТВ (21 %) и ICTV (20 %).

Касательно социальных сетей, самой популярной среди них является Facebook. Им для получения информации по ситуации в Украине и мире пользуются 58 % респондентов. На втором месте стоит Instagram – его выбрал каждый четвертый респондент (25 %).

Далее с большим отрывом следуют телеграмм-каналы (9 %), Twitter (8 %), российские соцсети Одноклассники (6 %) и ВКонтакте (5 %). Еще 2 % респондентов выбрали деловую соцсеть LinkedIn. Почти 6 % указали на то, что пользуются другими сетями и мессенджерами. 34 % респондентов отметили, что вообще не пользуются соцсетями.

Данное исследование проведено по заказу ОО “Детектор Медиа” Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.