Президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 9 августа, стали причиной масштабных протестов в столице и по всей стране. Демонстранты помимо плакатов с лозунгами держали в руках бело-красно-белые флаги как символ свободы Беларуси.

#Буквы рассказывают, что же означает этот флаг и какова его история.

В знак солидарности такие флаги появились на зданиях мэрии Брно и Пльзеня в Чехии, театра Долби в Лос-Анджелесе, где проводят церемонию вручения “Оскара”, а также над входом в Киевскую городскую государственную администрацию и на городской ратуше во Львове.

Бело-красно-белый флаг (на белорусском – бел-чырвона-белы сьцяг) – исторический национальный флаг Беларуси. Полотно состоит из трех равных горизонтальных полос – двух белых (нижняя и верхняя) и одной красной посередине.

Происхождение цветов флага

Белый и красный цвета характерны для Беларуси – самые распространенные цвета в белорусском орнаменте.

Самой популярной версией происхождения бело-красно-белого флага является легенда, связанная с неизвестной битвой войск Великого княжества Литовского против иностранных захватчиков, вероятно, Грюнвальдская битва. В этой битве был ранен полководец, который поднял белое окровавленное полотно и повел под этим флагом войско к победе.

Еще одна версия: бело-красно-белый флаг образовался в Средневековье из цветов герба “Погоня” (белый и красный).

По мнению некоторых специалистов, прообразом бело-красно-белого флага может считаться флаг Святого Георгия (красный крест на белом полотне).

Бело-красно-белый флаг как символ белорусского национально-освободительного движения появился в начале ХХ века. Историки называют разные даты появления флага – 1905, 1909, 1912, 1917 гг. Белорусский национальный деятель и инженер Клавдий Дуж-Душевский утверждал, что именно он был автором эскиза бело-красно-белого флага. Хотя эта информация не имеет официального подтверждения.

Флаг советской Беларуси

Белорусская Советская Социалистическая Республика просуществовала с 1 января 1919-го до 25 августа 1991 года. Флаг БССР – красно-зеленое полотнище с национальным орнаментом слева, а также гербом на красном фоне.

После распада Советского Союза флаг остался таким же, только убрали герб – серп, молот и звезду.

Этот флаг был принят на референдуме 14 мая 1995 года и утвержден 7 июня того же года указом президента Александра Лукашенко.

Кстати, Беларусь – единственное постсоветское государство, которое взяло за основу собственного флага флаг союзной республики.

История бело-красно-белого флага

В начале ХХ века бело-красно-белый флаг стал символ белорусского национально-освободительного движения. Ленты этих цветов использовали белорусские студенты в Петербурге, а также национальное движение перед созданием Белорусской Народной Республики в 1918 году.

Бело-красно-белый флаг стал официальным флагом БНР.

В 1920 году этот флаг был символом Слуцкого восстания против советской власти (РСФСР) в Беларуси.

Кто такой Клавдий Дуж-Душевский?

Клавдий Дуж-Душевский, который назвал себя творцом бело-красно-белого флага, родился в 1891 году в Виленской губернии Российской империи (сейчас Витебская область Беларуси). Окончил Петербургский горный институт. В студенческие годы отстаивал национальное самоопределение Беларуси.

Дуж-Душевский был членом Белорусского научно-литературного кружка, издавал журнал “Ранок”, занимался изучением истории Беларуси.

После Февральской революции 1917 года стал членом центрального комитета и президиума Белорусской социалистической громады.

В начале 1921 года Клавдия арестовала польская власть. После освобождения переехал в Литву, в Каунас.

До 1930 года работал в Министерстве белорусских дел, Министерстве иностранных дел, союзе Литвы.

С началом первой советской оккупации Литвы Дуж-Душевский попал в советскую тюрьму. А во время немецкой оккупации его за помощь евреям отправили в нацистский концлагерь.

Умер он в Каунасе.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы