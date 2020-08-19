#Буквы рассказывают, что же означает этот флаг и какова его история.
В знак солидарности такие флаги появились на зданиях мэрии Брно и Пльзеня в Чехии, театра Долби в Лос-Анджелесе, где проводят церемонию вручения “Оскара”, а также над входом в Киевскую городскую государственную администрацию и на городской ратуше во Львове.
Бело-красно-белый флаг (на белорусском – бел-чырвона-белы сьцяг) – исторический национальный флаг Беларуси. Полотно состоит из трех равных горизонтальных полос – двух белых (нижняя и верхняя) и одной красной посередине.
Происхождение цветов флага
Белый и красный цвета характерны для Беларуси – самые распространенные цвета в белорусском орнаменте.
Самой популярной версией происхождения бело-красно-белого флага является легенда, связанная с неизвестной битвой войск Великого княжества Литовского против иностранных захватчиков, вероятно, Грюнвальдская битва. В этой битве был ранен полководец, который поднял белое окровавленное полотно и повел под этим флагом войско к победе.
Еще одна версия: бело-красно-белый флаг образовался в Средневековье из цветов герба “Погоня” (белый и красный).
По мнению некоторых специалистов, прообразом бело-красно-белого флага может считаться флаг Святого Георгия (красный крест на белом полотне).
Бело-красно-белый флаг как символ белорусского национально-освободительного движения появился в начале ХХ века. Историки называют разные даты появления флага – 1905, 1909, 1912, 1917 гг. Белорусский национальный деятель и инженер Клавдий Дуж-Душевский утверждал, что именно он был автором эскиза бело-красно-белого флага. Хотя эта информация не имеет официального подтверждения.
Флаг советской Беларуси
Белорусская Советская Социалистическая Республика просуществовала с 1 января 1919-го до 25 августа 1991 года. Флаг БССР – красно-зеленое полотнище с национальным орнаментом слева, а также гербом на красном фоне.
После распада Советского Союза флаг остался таким же, только убрали герб – серп, молот и звезду.
Этот флаг был принят на референдуме 14 мая 1995 года и утвержден 7 июня того же года указом президента Александра Лукашенко.
Кстати, Беларусь – единственное постсоветское государство, которое взяло за основу собственного флага флаг союзной республики.
История бело-красно-белого флага
В начале ХХ века бело-красно-белый флаг стал символ белорусского национально-освободительного движения. Ленты этих цветов использовали белорусские студенты в Петербурге, а также национальное движение перед созданием Белорусской Народной Республики в 1918 году.
Бело-красно-белый флаг стал официальным флагом БНР.
В 1920 году этот флаг был символом Слуцкого восстания против советской власти (РСФСР) в Беларуси.
Кто такой Клавдий Дуж-Душевский?
Клавдий Дуж-Душевский, который назвал себя творцом бело-красно-белого флага, родился в 1891 году в Виленской губернии Российской империи (сейчас Витебская область Беларуси). Окончил Петербургский горный институт. В студенческие годы отстаивал национальное самоопределение Беларуси.
Дуж-Душевский был членом Белорусского научно-литературного кружка, издавал журнал “Ранок”, занимался изучением истории Беларуси.
После Февральской революции 1917 года стал членом центрального комитета и президиума Белорусской социалистической громады.
В начале 1921 года Клавдия арестовала польская власть. После освобождения переехал в Литву, в Каунас.
До 1930 года работал в Министерстве белорусских дел, Министерстве иностранных дел, союзе Литвы.
С началом первой советской оккупации Литвы Дуж-Душевский попал в советскую тюрьму. А во время немецкой оккупации его за помощь евреям отправили в нацистский концлагерь.
Умер он в Каунасе.
Украинцы на марше солидарности в Киеве
Фото: Александр Кужельный, #Буквы