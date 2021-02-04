Covid-19 Украина

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Уволен глава популярной среди сторонников Трампа соцсети Parler

Генеральный директор и соучредитель социальной сети Parler, которая стала популярной у сторонников Дональда Трампа, Джон Матце покинул свой пост.

Четверг, 4 февраля 2021, 13:46

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Parler – американский сервис микроблогов и социальная сеть, которая популярна среди пользователей с консервативными взглядами. Ею пользуются многие сторонники Дональда Трампа. Соцсеть была основана в 2018 году.

Ее деактивировали после ее роли в беспорядках 6 января в Капитолии США. И Apple, и Google удалили это приложение из своих онлайн-магазинов, будучи неудовлетворенными попытками компании сдержать распространение призывов к насилию. Amazon решила полностью отказаться от хостинга своих веб-сайтов на AWS. Parler пыталась подать в суд на Amazon, но судья отклонил требование.

10 января Матце сообщил Fox News, что все сотрудники компании – и даже ее юристы – бросили его.

“29 января 2021 года совет директоров Parler, возглавляемый Ребеккой Мерсер, принял решение немедленно лишить меня поста главы компании. Это не мое решение. Я понимаю, что те, кто контролирует компанию, имели какую-то коммуникацию с сотрудниками и третьими лицами по этому вопросу, из-за чего возникла путаница, вынудившая меня опубликовать это публичное заявление”, — заявил Матце.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев он встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, твердой вере в свободу слова и взгляду на то, как следует управлять Parler.

По информации издания, кроме прочего, у Parler были проблемы с конфиденциальностью. Исследователи смогли выявить огромное количество пользовательского контента, включая местоположение с геотегами и видео, которые позже были преобразованы в интерактивные карты атаки на здание Капитолия. Это и доказало участие в штурме многих пользователей Parler.

После этого Комитет по надзору палаты представителей призвал ФБР расследовать причастность Parler к нападению на Капитолий.

Сейчас Parler снова работает, но все еще имеет ограниченный функционал. Хостинг-услуги компании оказывает Epik, также поддерживающий такие скандально известные сайты, как Gab и 8chan.

  • Компания Google сообщила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play. Оно популярно среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
  • Ранее сообщалось, что действие учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter прекращено. Теперь после перехода на страницу Дональда Трампа пользователи видят текст: “Действие учетной записи остановлено. Twitter останавливает действие учетных записей, нарушающих Правила Twitter”.
  • Кроме того, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда сторонников действующего президента США Дональда Трампа, которые на своих страницах продвигали теории заговора сообщества QAnon.
  • 7 января, после штурма Капитолия, социальные сети Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Тогда в администрации соцсети предупредили, что аккаунт Трамп будет навсегда заблокирован, если он продолжит нарушать политику Twitter в отношении угроз  насилия и дезинформации о выборах.
Теги: Parler, Джон Матце

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