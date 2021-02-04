Уволен глава популярной среди сторонников Трампа соцсети Parler

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Parler – американский сервис микроблогов и социальная сеть, которая популярна среди пользователей с консервативными взглядами. Ею пользуются многие сторонники Дональда Трампа. Соцсеть была основана в 2018 году.

Ее деактивировали после ее роли в беспорядках 6 января в Капитолии США. И Apple, и Google удалили это приложение из своих онлайн-магазинов, будучи неудовлетворенными попытками компании сдержать распространение призывов к насилию. Amazon решила полностью отказаться от хостинга своих веб-сайтов на AWS. Parler пыталась подать в суд на Amazon, но судья отклонил требование.

10 января Матце сообщил Fox News, что все сотрудники компании – и даже ее юристы – бросили его.

“29 января 2021 года совет директоров Parler, возглавляемый Ребеккой Мерсер, принял решение немедленно лишить меня поста главы компании. Это не мое решение. Я понимаю, что те, кто контролирует компанию, имели какую-то коммуникацию с сотрудниками и третьими лицами по этому вопросу, из-за чего возникла путаница, вынудившая меня опубликовать это публичное заявление”, — заявил Матце.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев он встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, твердой вере в свободу слова и взгляду на то, как следует управлять Parler.

По информации издания, кроме прочего, у Parler были проблемы с конфиденциальностью. Исследователи смогли выявить огромное количество пользовательского контента, включая местоположение с геотегами и видео, которые позже были преобразованы в интерактивные карты атаки на здание Капитолия. Это и доказало участие в штурме многих пользователей Parler.

После этого Комитет по надзору палаты представителей призвал ФБР расследовать причастность Parler к нападению на Капитолий.

Сейчас Parler снова работает, но все еще имеет ограниченный функционал. Хостинг-услуги компании оказывает Epik, также поддерживающий такие скандально известные сайты, как Gab и 8chan.