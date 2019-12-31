Футболисты национальной сборной Украины и их тренер Андрей Шевченко поздравили страну с наступающим Новым 2020-м годом.

Видео обнародовала Украинская ассоциация футбола.

Ролик записан в виде эстафеты, в которой игроки по очереди произносят поздравления и бросают друг другу мяч.

Пожелания в связи с наступающим праздником звучали от Андрея Пятова, Виктора Цыганкова, Николая Матвиенко, Андрея Лунина, Виктора Коваленко, Романа Яремчука, Евгения Коноплянки, Александра Караваева, Тараса Степаненко, Андрея Ярмоленко.

Спортсмены желали украинцам неимоверных успехов и веры в себя, новых приключений и ярких эмоций, счастья и благосостояния, терпения, силы и мудрости, мира и побед.

“С Новым годом, Украина! Передаю эстафету дальше”, — заявил в конце Андрей Шевченко, бросив мяч в воздух.