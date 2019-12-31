Видео обнародовала Украинская ассоциация футбола.
Ролик записан в виде эстафеты, в которой игроки по очереди произносят поздравления и бросают друг другу мяч.
Пожелания в связи с наступающим праздником звучали от Андрея Пятова, Виктора Цыганкова, Николая Матвиенко, Андрея Лунина, Виктора Коваленко, Романа Яремчука, Евгения Коноплянки, Александра Караваева, Тараса Степаненко, Андрея Ярмоленко.
Спортсмены желали украинцам неимоверных успехов и веры в себя, новых приключений и ярких эмоций, счастья и благосостояния, терпения, силы и мудрости, мира и побед.
“С Новым годом, Украина! Передаю эстафету дальше”, — заявил в конце Андрей Шевченко, бросив мяч в воздух.
- В канун Нового года, 31 декабря, компания Google представила новый праздничный Doodle (дудл).