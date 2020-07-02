Об этом сообщает издание The Guardian.
Видеоролик был создан на основе данных, собранных космической обсерваторией Solar Dynamics Observatory (SDO). Она была выведена на орбиту Земли 11 февраля 2010 года в рамках программы “Жизнь со Звездой”. С тех пор вот уже 10 лет обсерватория следит за изменениями на Солнце при помощи ряда научных инструментов (съемка с их помощью производится с частотой один кадр в течение 0,75 секунды).
Один из этих инструментов – камера Atmospheric Imaging Assembly (AIA), которая делает снимки Солнца каждые 12 секунд, информирует пресс-служба NASA.
В общей сложности за 10 лет обсерватория получила 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. Весь этот набор данных занимает свыше 20 миллионов гигабайт.
Указанные данные и были объединены в 61-минутное видео (каждая секунда которого представляет изображения, снятые за один день).
10 years.
20 million gigabytes of data.
425 million hi-res images of the Sun.
A new time-lapse video marks a decade of operations for our @NASASun Solar Dynamics Observatory. Watch: https://t.co/jRRWuBfcLb pic.twitter.com/SPBDWfJwzP
— NASA (@NASA) June 24, 2020
В видеоролике показана активность Солнца со 2 июня 2010 по 1 июня 2020 года. На видео можно наблюдать, как мерцает и светится солнечная корона, как петлями поднимаются заряженные частицы над поверхностью Солнца.
Ожидается, что снимки помогут в дальнейших научных исследованиях звезды. Миссия SDO продолжит наблюдать за Солнцем до 2030 года.
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