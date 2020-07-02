Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало завораживающее таймлапс-видео, показывающее "жизнь" Солнца на протяжении последних 10 лет.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Видеоролик был создан на основе данных, собранных космической обсерваторией Solar Dynamics Observatory (SDO). Она была выведена на орбиту Земли 11 февраля 2010 года в рамках программы “Жизнь со Звездой”. С тех пор вот уже 10 лет обсерватория следит за изменениями на Солнце при помощи ряда научных инструментов (съемка с их помощью производится с частотой один кадр в течение 0,75 секунды).

Один из этих инструментов – камера Atmospheric Imaging Assembly (AIA), которая делает снимки Солнца каждые 12 секунд, информирует пресс-служба NASA.

В общей сложности за 10 лет обсерватория получила 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. Весь этот набор данных занимает свыше 20 миллионов гигабайт.

Указанные данные и были объединены в 61-минутное видео (каждая секунда которого представляет изображения, снятые за один день).

10 years.

20 million gigabytes of data.

425 million hi-res images of the Sun. A new time-lapse video marks a decade of operations for our @NASASun Solar Dynamics Observatory. Watch: https://t.co/jRRWuBfcLb pic.twitter.com/SPBDWfJwzP — NASA (@NASA) June 24, 2020

В видеоролике показана активность Солнца со 2 июня 2010 по 1 июня 2020 года. На видео можно наблюдать, как мерцает и светится солнечная корона, как петлями поднимаются заряженные частицы над поверхностью Солнца.

Ожидается, что снимки помогут в дальнейших научных исследованиях звезды. Миссия SDO продолжит наблюдать за Солнцем до 2030 года.