Об этом сообщает издание The Guardian.

Видеоролик был создан на основе данных, собранных космической обсерваторией Solar Dynamics Observatory (SDO). Она была выведена на орбиту Земли 11 февраля 2010 года в рамках программы “Жизнь со Звездой”. С тех пор вот уже 10 лет обсерватория следит за изменениями на Солнце при помощи ряда научных инструментов (съемка с их помощью производится с частотой один кадр в течение 0,75 секунды).

Один из этих инструментов – камера Atmospheric Imaging Assembly (AIA), которая делает снимки Солнца каждые 12 секунд, информирует пресс-служба NASA.

В общей сложности за 10 лет обсерватория получила 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. Весь этот набор данных занимает свыше 20 миллионов гигабайт.

Указанные данные и были объединены в 61-минутное видео (каждая секунда которого представляет изображения, снятые за один день).

10 years.

20 million gigabytes of data.

425 million hi-res images of the Sun.

A new time-lapse video marks a decade of operations for our @NASASun Solar Dynamics Observatory. Watch: https://t.co/jRRWuBfcLb pic.twitter.com/SPBDWfJwzP

— NASA (@NASA) June 24, 2020