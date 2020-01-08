Видео опубликовано на YouTube-канале 20th Century Fox.

В центре сюжета — пятеро юных мутантов (героев комиксов Marvel), пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Режиссер – Джош Бун. Роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант.

Мировая премьера намечена на 3 апреля 2020 года.

Как известно, картина будет спин-оффом “Людей Икс”.