Американская группа The Pussycat Dolls представила первый клип после 10-летнего перерыва.

Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Новый сингл группы называется React. В клипе участницы – Николь Шерзингер, Эшли Робертс, Кимберли Уайатт и Джессика Сатта – соблазнительно танцуют под дождем в латексных нарядах.

Клип собрал почти 7 миллионов просмотров на YouTube за несколько суток после премьеры.

О воссоединении Pussycat Dolls стало известно в декабре 2019 года.

Напомним, что коллектив завоевал популярность в конце 1990-х — начале 2000-х как танцующая группа в стиле бурлеск. В апреле этого года девочки поедут в тур по Великобритании, в рамках которого дадут десять концертов.