Об этом сообщает издание Vogue.ua.

Идея песни и мелодия пришли в голову Джамале. Певица рассказала, что хотела добавить хип-хоп часть в песню (“в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом”). В связи с этим она предложила Alyona Alyona вместе исполнить композицию.

“Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!” – объяснила Джамала идею песни.

Режиссером клипа стал Дмитрий Чернявский. Автором музыки является Джамала. В то же время текст для композиции – результат совместной работы Джамалы, Alyona Alyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.