Об этом сообщает издание Vogue.ua.
Идея песни и мелодия пришли в голову Джамале. Певица рассказала, что хотела добавить хип-хоп часть в песню (“в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом”). В связи с этим она предложила Alyona Alyona вместе исполнить композицию.
“Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!” – объяснила Джамала идею песни.
Режиссером клипа стал Дмитрий Чернявский. Автором музыки является Джамала. В то же время текст для композиции – результат совместной работы Джамалы, Alyona Alyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.
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Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається! ⠀ Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину – в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її @alyona.alyona.official, оскільки поважаю і люблю її творчість ❤️ ⠀ Посилання на відеокліп шукай у сторіс та у шапці профілю ⬆️ ⠀ #jamala #alyonaalyona #newvideo #жалі
- В декабре прошлого года певица Джамала и Alyona Alyona презентовали совместную песню “Забирай”. Она посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.