Соответствующее видео есть в открытом доступе.
Инцидент произошел в Бориспольском районе Киевской области.
Так, военные Национальной гвардии, нарушая закон, жгли траву на поле.
Когда местный житель сделал им замечание, то они в ответ повели себя агрессивно. Тот снял инцидент на видео и выложил его в Сеть, предав огласке.
Позже оказалось, что мужчины на видео действительно служат в Национальной гвардии. Их часть расположена в селе Старое Бориспольского района. Поле, на котором они жгли траву, расположено в нескольких километрах от полигона.
В Нацгвардии отреагировали на видео, подтвердив, что бойцы их, но позже заявили, что должны информацию проверить и провести расследование.
“С целью проверки информации, найденной в соцсетях, в Нацгвардии назначили служебное расследование”, – заявили в Нацгвардии, подтвердив, что личности на видео служат в части.
Также они сообщили, что на месте происшествия возгорание не произошло, а служащие сами потушили пожар, который устроили.
С какой целью бойцы Нацгвардии жгли траву, или, возможно, кто-то дал им такой приказ – неизвестно.
Позже, в Telegram-канале Teza, который ведет журналист Дмитрий Гнап, опубликовали видео, на котором тот самый боец Нацгвардии, который вел себя агрессивно в отношении автора видео, извиняется.
Интересно, что извинения нацгвардеец читает с листа, называя свои имя и фамилию, а также данные человека, которого ранее оскорбил.
- С 17 апреля в Украине начинают действовать нормы закона о повышении в 18 раз штрафов за сжигание сухостоя и травы, а также загрязнение воздуха. За нарушения украинцев могут штрафовать на суммы до 150 тысяч гривен.