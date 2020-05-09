8 мая в Сети опубликовали видео, на котором видно, как служащие Национальной гвардии жгут сухую траву в поле с неизвестной целью.

Соответствующее видео есть в открытом доступе.

Инцидент произошел в Бориспольском районе Киевской области.

Так, военные Национальной гвардии, нарушая закон, жгли траву на поле.

Когда местный житель сделал им замечание, то они в ответ повели себя агрессивно. Тот снял инцидент на видео и выложил его в Сеть, предав огласке.

Позже оказалось, что мужчины на видео действительно служат в Национальной гвардии. Их часть расположена в селе Старое Бориспольского района. Поле, на котором они жгли траву, расположено в нескольких километрах от полигона.

В Нацгвардии отреагировали на видео, подтвердив, что бойцы их, но позже заявили, что должны информацию проверить и провести расследование.

“С целью проверки информации, найденной в соцсетях, в Нацгвардии назначили служебное расследование”, – заявили в Нацгвардии, подтвердив, что личности на видео служат в части.

Также они сообщили, что на месте происшествия возгорание не произошло, а служащие сами потушили пожар, который устроили.

С какой целью бойцы Нацгвардии жгли траву, или, возможно, кто-то дал им такой приказ – неизвестно.

Позже, в Telegram-канале Teza, который ведет журналист Дмитрий Гнап, опубликовали видео, на котором тот самый боец Нацгвардии, который вел себя агрессивно в отношении автора видео, извиняется.

Интересно, что извинения нацгвардеец читает с листа, называя свои имя и фамилию, а также данные человека, которого ранее оскорбил.