Искусственный интеллект «оживил» выдающихся украинских деятелей культуры

#Буквы сделали подборку анимированных снимков выдающихся украинских политических и культурных деятелей.
На днях компания MyHeritage, предоставляющая услуги по созданию генеалогического древа, выпустила бесплатный инструмент на базе искусственного интеллекта, который “оживляет” портреты людей — Deep Nostalgia.
Этот инструмент позволяет загрузить фотографии и получить видео длиной в несколько секунд. После обработки человек на фото может улыбаться, моргать или просто двигаться. Программа сама выбирает комбинацию движений, наиболее подходящую к загруженному фото.
К примеру, с его помощью можно заставить загадочно улыбаться певицу Соломию Крушельницкую или мечтательно смотреть политического деятеля Симона Петлюру:
- Ученые технологического института Карлсруэ (Германия) разработали программный алгоритм, который может определять пищевую ценность блюда по фото. Так, пользователь получает данные о калорийности, белков, жиров и жиров своего блюда.