Искусственный интеллект «оживил» выдающихся украинских деятелей культуры

#Буквы сделали подборку анимированных снимков выдающихся украинских политических и культурных деятелей.

На днях компания MyHeritage, предоставляющая услуги по созданию генеалогического древа, выпустила бесплатный инструмент на базе искусственного интеллекта, который “оживляет” портреты людей — Deep Nostalgia.

Этот инструмент позволяет загрузить фотографии и получить видео длиной в несколько секунд. После обработки человек на фото может улыбаться, моргать или просто двигаться. Программа сама выбирает комбинацию движений, наиболее подходящую к загруженному фото.

К примеру, с его помощью можно заставить загадочно улыбаться певицу Соломию Крушельницкую или мечтательно смотреть политического деятеля Симона Петлюру: