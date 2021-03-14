Covid-19 Украина

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Украинец Алексей Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты (видео)

Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на соревнованиях World's Ultimate Strongman - Strength Island и доказал, что остается самым сильным человеком планеты.

Воскресенье, 14 марта 2021, 20:57

Об этом сообщает World’s Ultimate Strongman в Instagram.

13 марта Новиков победил на соревнованиях по силовому многоборью World’s Ultimate Strongman – Strength Island. Таким образом, украинец отстоял звание самого сильного человека мира.

Новиков по сумме пяти упражнений, в двух из которых он был лучшим, набрал 68 очков и опередил Жана-Франсуа Карона из Канады – на 10 очков.

 

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Допис, поширений World’s Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

В ноябре 2020 Алексей Новиков получил титул самого сильного человека мира на соревнованиях World’s Strongest Man. Украинец в 24 года стал самым молодым атлетом, которому удалось получить этот титул.

Новиков стал первым украинцем после стронгмена Василия Вирастюка, которому удалось стать обладателем звания самого сильного человека в мире в 2004 и 2007 годах.

  • Ранее сообщалось, что достижения украинского стронгмена Олега Скавыша (Тягнизуба) внесено в мировую Книгу рекордов Гиннесса.
Теги: стронгмен, видео, спорт

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