Украинец Алексей Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты (видео)

Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на соревнованиях World's Ultimate Strongman - Strength Island и доказал, что остается самым сильным человеком планеты.

Об этом сообщает World’s Ultimate Strongman в Instagram.

13 марта Новиков победил на соревнованиях по силовому многоборью World’s Ultimate Strongman – Strength Island. Таким образом, украинец отстоял звание самого сильного человека мира.

Новиков по сумме пяти упражнений, в двух из которых он был лучшим, набрал 68 очков и опередил Жана-Франсуа Карона из Канады – на 10 очков.

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В ноябре 2020 Алексей Новиков получил титул самого сильного человека мира на соревнованиях World’s Strongest Man. Украинец в 24 года стал самым молодым атлетом, которому удалось получить этот титул.