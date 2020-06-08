Жительница одного из домов на улице Юрия Савченко Чечеловского района Днепра обнаружила в своей квартире змею.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

В ведомстве заявили, что женщина вызвала спасателей, чтобы те помогли ей избавиться от пресмыкающегося.

Сотрудники ГСЧС по прибытию выяснили, что змея длиной ориентировочно 1 метр находится на кухне квартиры на седьмом этаже.

Пресмыкающееся поймали с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города.

В операции принимали участие четыре сотрудника Госслужбы по ЧС.

Откуда змея заползла в квартиру, в ведомстве не сообщили.