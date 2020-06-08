Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.
В ведомстве заявили, что женщина вызвала спасателей, чтобы те помогли ей избавиться от пресмыкающегося.
Сотрудники ГСЧС по прибытию выяснили, что змея длиной ориентировочно 1 метр находится на кухне квартиры на седьмом этаже.
Пресмыкающееся поймали с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города.
В операции принимали участие четыре сотрудника Госслужбы по ЧС.
Откуда змея заползла в квартиру, в ведомстве не сообщили.
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