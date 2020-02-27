Об этом проинформировали в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Лента снята по одноименной пьесе Сенцова, написанной в 2011 году.

Фильм-антиутопия был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Так, Сенцов во время работы над лентой находился в колонии строгого режима на севере России. Рабочий процесс он и Ахтем Сеитаблаев обсуждали в письмах.

Мировая премьера ленты “Номера” состоялась в Берлине – на 70-м юбилейном международном кинофестивале “Берлинале” (в рамках специальных показов Berlinale Special). Она получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.

В основе фильма — рассказ об обществе, которое пытается побороть свои страхи и обрести свободу.

“Это рассказ о несвободном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?” – говорится в описании сюжета картины.

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Фильм “Номера” – копродукция Украины, Польши, Чехии и Франции.

В ленте снимались Александр Ярема, Виктор Андриенко, Ирина Мак, Виктор Жданов, Денис Роднянский, Лорена Колибабчук, Агата Ларионова и другие.

Премьера фильма в Украине запланирована на осень 2020 года.