Видео режиссер опубликовав в своем Twitter-аккаунте.
Главный герой ролика – супергерой Аквамен, который возвращает себе волшебный трезубец, который позволяет управлять водой.
“Плохая идея – сразиться с дьяволом и его армией в аду”, – говорит он.
#Aquaman #ZackSnydersJusticeLeague #UsUnited #AFSP pic.twitter.com/l38xIgBE3v
— Zack Snyder (@ZackSnyder) March 6, 2021
В 2017 году фильм “Лига справедливости” вместо Зака Снайдера, который вышел из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В результате лента не понравилась фанатам и самим актерам, которые настаивали на выпуске режиссерской версии.
Премьера режиссерской версии “Лиги справедливости” на стриминговом сервисе HBO Max запланирована на 18 марта 2021 года.
В новом фильме можно будет увидеть Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), а также Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).
- Ранее режиссер Зак Снайдер показал свою черно-белую версию трейлера фильма “Лига справедливости” по комиксам DC.
- Ранее сообщалось, что в Сети опубликован полноценный трейлер режиссерской версии фильма “Лига справедливости”, снятого Заком Снайдером.