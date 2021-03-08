Видео режиссер опубликовав в своем Twitter-аккаунте.

Главный герой ролика – супергерой Аквамен, который возвращает себе волшебный трезубец, который позволяет управлять водой.

“Плохая идея – сразиться с дьяволом и его армией в аду”, – говорит он.

В 2017 году фильм “Лига справедливости” вместо Зака ​​Снайдера, который вышел из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В результате лента не понравилась фанатам и самим актерам, которые настаивали на выпуске режиссерской версии.

Премьера режиссерской версии “Лиги справедливости” на стриминговом сервисе HBO Max запланирована на 18 марта 2021 года.

В новом фильме можно будет увидеть Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), а также Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).