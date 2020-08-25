Видео опубликовано на YouTube-каналеHBO MAX.
В трейлере показаны все участники команды супергероев. Среди них – Бэтмен, Аквамен, Флэш, Чудо-женщина, Супермен, Киборг. Кроме того, в ролике можно увидеть и антагонистов в лице Дарксайда и его приспешников – Десаада и Степного волка.
Как было известно ранее, фильм “Лига справедливости” вместо режиссера Зака Снайдера, который вышел из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В результате лента не понравилась фанатам и самим актерам, которые настаивают на выпуске режиссерской версии.
Релиз новой версии “Лиги справедливости” состоится в 2021 году на HBO Max.
- Ранее сообщалось, что во время конференции DC Fandome был представлен дебютный тизер-трейлер фильма “Бэтмен” режиссера Мэтта Ривза.