Медицинская реформа, которая 1 апреля охватила все уровни помощи, проходит зону турбулентности, однако движется вперед. Несмотря на непонимание принципов реформы со стороны министра Максима Степанова, его попытки установить контроль над независимыми закупками и распределением денег в медицинские учреждения, НСЗУ продолжает планировать развитие Программы медицинских гарантий.

Результаты медреформы: прозрачность и равные условия

1 апреля Программа медицинских гарантий (ПМГ) начала действовать в полном объеме и деньги «ушли за пациентом» на всех уровнях – именно в те больницы, в которых было предоставлено каждую конкретную медицинскую услугу.

В общем НСЗУ оплачивает медицинские услуги по первичной, экстренной, вторичной, третичной помощи, помощи детям, пособие по беременности и родам, паллиативной помощи и медицинской реабилитации.

Договоры имеют 3017 заведений и НСЗУ уже оплатила им 24 млрд грн за предоставленные услуги.

Кроме того, больницы получили автономию, теперь они не бюджетные, а коммунальные некоммерческие предприятия и могут официально зарабатывать деньги: по контрактам с НСЗУ и предоставляя пациентам платные услуги, предусмотренные в законодательстве. Эти деньги учреждения могут вкладывать в свое развитие, покупать оборудование, нанимать квалифицированных специалистов – все это позволит предоставлять больше услуг высшего качества, и соответственно привлечет больше пациентов .

«У руководителя учреждения появляется управленческая автономия, независимость, которая позволяет ему разработать собственную стратегию и вместе с владельцами создать бизнес-план, с которым они могут пойти в Европейский банк реконструкции и развития, к международным финансовым корпорациям по инвестициям или кредитам», – объясняет и. о. руководителя НСЗУ Оксана Мовчан.

Весь медицинский бюджет, который исторически «раздавали» из департамента здравоохранения, теперь распределяется по контрактам.

«Это означает, что деньги нужно зарабатывать. Раньше центральный бюджет поступал к 998 местных распорядителям. Эффективное использование этих средств просто невозможно. И часто распределение этих средств происходило через частные договоренности нескольких десятков чиновников. Отныне и впредь НСЗУ будет следить и отчитываться, как наши налоги работают в нашу пользу», – говорит Мовчан.

К тому же, по ее словам, больницы получили максимально детализированное описание медицинских услуг, которое в контрактах с НСЗУ занимает более 50 страниц. Благодаря этому услуга должна предоставляться качественно, по конкретным стандартам, а не так, как ее понимает каждая отдельная больница.

Ранее медицинская статистика была бумажной и нередко подделывалась, ведь больницам выгодно дописывать туда работу, которая реально не выполнялась, от этого зависело их финансирование. Теперь появилась электронная система здравоохранения, которая показывает настоящую статистику, реальное количество пациентов и оказанных услуг. Это позволяет эффективно распоряжаться бюджетом. Хоть это и не нравится заведениям, которые с началом медреформы получили меньше денег, чем раньше, на основе «дорисованным» данных.

«У нас внедрена унифицированная система кодирования. Это значит, что мы теперь видим, кто, кому, когда и что лечил и чем это закончилось. Это означает, что мы можем собирать данные, обмениваться ими с другими странами и сравнивать эпидемиологические показатели и эффективностью лечения. Также у нас проведена инвентаризация учреждений. Это означает, что мы можем абсолютно точно разрабатывать мастер-планы, основываясь на данных электронной системы здравоохранения, где мы видим, сколько у нас больниц, сколько там врачей, каких специальностей и какое оборудование», – сообщила руководитель НСЗУ.

Медреформа расставила приоритеты: на лечение и состояния, в результате которых чаще всего умирают украинцы, выделяется больше денег. Это инфаркты, инсульты, роды и помощь новорожденным.

Кроме того, с началом эпидемии COVID-19 НСЗУ разработала новые пакеты, которые касаются оказания помощи пациентам с этой болезнью.

«На сегодня имеем 239 больниц, определенных правительством и полностью готовых к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, которые имеют соответствующее оборудование и медицинские кадры. С этими заведениями НСЗУ имеет договор. Также мы заключили дополнительно 98 договоров с учреждениями, которые оказывали медицинскую помощь в апреле, но не соответствовали требованиям. Кроме того, все 25 центров экстренной медицинской помощи также имеют договор с НСЗУ. 910 заведений, которые создали мобильные бригады для забора материала для ПЦР-исследований, также имеют контракт», – сообщил директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

По его словам, за помощь пациентам с COVID-19 НСЗУ оплатила заведениям 1 млрд 159 млн грн, в частности на доплаты работникам.

Планы на медицину 2021: бюджет 6% ВВП и больше услуг

ПМГ в 2021 году будет ориентироваться на те же принципы, что и раньше – приоритетные услуги и оплата учреждениям за результат лечения, а не койко-места. Это заложено в бюджетной декларации, которую НСЗУ подала в МОЗ. Декларация трехлетняя, и НСЗУ выступает за то, чтобы контракты с больницами также заключались на три года, а не на один. Это будет способствовать более эффективному планированию и привлечению инвестиций в учреждения.

Как рассказала директор Департамента заказа медицинских услуг НСЗУ Алена Горошко, в 2021 году будут развиваться амбулаторные формы лечения.

Например, именно так будет происходить лечение туберкулеза. Традиционно в Украине по советской привычке таких пациентов закрывают на многие месяцы в тубдиспансере, хотя в этом нет необходимости, ведь наука идет вперед, появляются новые эффективные препараты. Более того, в диспансерах существует риск перекрестного заражения и распространения резистентных форм туберкулеза, то есть, устойчивых к лекарствам. Поэтому НСЗУ предлагает ввести пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на первичке.

«Когда пациент перестает выделять бактерии туберкулеза и не может никого заразить, это подтверждено лабораторно, он может возвращаться домой и получать лечение у своего семейного врача. Каким образом это происходит: семейный врач контролирует прием препаратов и мониторит ход лечения, в то время как пациент живет дома в более комфортных условиях. НСЗУ платит заведения за такую ​​помощь. Этот подход применяется во многих странах мира и доказал свою эффективность как в выздоровлении пациентов, так и в сдерживании эпидемии мультирезистентного туберкулеза», – объясняет Горошко.

Такой же подход предлагается в психиатрической помощи: пакет на предоставление мобильной помощи пациентам по месту жительства.

«Мы считаем, что пациенты не должны закрываться в психиатрических заведениях на долгие месяцы или годы. Если пациент может и хочет проживать дома, то государство должно поддерживать такое желание и оплачивать помощь в месте, где комфортнее находиться пациенту», – говорит специалистка.

К тому же, планируется расширение программы реимбурсации «Доступные лекарства», по которой пациенты могут получить препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета 2 типа бесплатно или с небольшой доплатой.

По словам Горошко, в следующем году НСЗУ предлагает добавить в программу препараты для пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. Чтобы покрыть эту потребность, нужно около 300 млн грн, и это незначительная сумма по сравнению с масштабами бюджета ПМГ.

Также в «Доступные лекарства» предлагают включить препараты для лечения психиатрических заболеваний: шизофрении, аффективных расстройств, в частности депрессии, невротических расстройств и эпилепсии. На это надо 578 млн грн.

В планах – развитие услуг реабилитации. НСЗУ планирует внедрить новый пакет для реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Это будет включать реабилитацию пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и хирургические операции. Таким образом, говорит Горошко, в ПМГ будет обеспечен полный цикл помощи по определенным состояниями: от диагностики до реабилитации.

Еще одно новшество: финансовые стимулы для правильного маршрута госпитализации пациентов с инфарктом и инсультом. «Этот стимул будет касаться скорой помощи, центров экстренной медицинской помощи. Работать это будет так: если пациентов с подозрением на инфаркт и инсульт доставляют в учреждения, которые заключили с НСЗУ договор на лечение этих заболеваний, то центры экстренки получат средства по повышенному коэффициенту», – объясняет Горошко. Такие стимулы важны, ведь часто бывает, что пациентов с инсультом везут в первую попавшуюся больницу. Однако для качественной диагностики нужно сделать компьютерную или магнитно-резонансную томографию мозга, чтобы выяснить тип инсульта, без оборудования это сделать невозможно. От этого во многом зависит лечение пациента, и оно может быть эффективным лишь в течение нескольких часов после инсульта. Везти пациента в клинику без оборудования – фактически обречь на инвалидность или смерть. Аналогичная ситуация с инфарктом: если пациент нуждается в стентировании – операции по восстановлению сосуда, ему смогут помочь только в специально оборудованном заведении – терапевтическое окно тоже продолжается несколько часов.

Все эти предложения будут стоить 240 млрд грн – это в три раза больше, чем выделено на ПМГ в этом году. Еще 67 млрд грн нужны на лечение пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19, ведь эпидемия продолжается.

240 млрд грн – это примерно 6% ВВП. Напомним, что по закону о государственных финансовых гарантиях медицинской помощи на медицину должно выделяться не менее 5% ВВП. Однако фактически ПМГ получила почти 3%.

Сколько медицина получит в 2021 году, зависит от решений Верховной Рады, которая формирует бюджет. Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий уже заявлял, что финансирование медицины в 2021 году следует увеличить до 6% ВВП, однако не говорил, откуда возьмут эти деньги.

В то же время на сайте Минздрава появился проект постановления об изменениях в ПМГ в 2020 году. В значительной степени это выполнение обещания Степанова «не допустить закрытия больниц вследствие медреформы». Буквы уже писали, что сохранить все больницы и все рабочие места – невозможно, ведь больничная система Украины чрезмерная и нуждается в оптимизации, именно на это направлена ​​медреформа.

Проект предлагает с 1 июля повысить тарифы на предоставление экстренной медицинской помощи, лечение острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда. Самое интересное: кризисная поддержка учреждений здравоохранения для их «адаптации». Речь идет о тех заведениях, которые протестовали против реформы, ведь получили от НСЗУ меньше денег, чем из субвенционных бюджетов. Чаще всего причины уменьшенного финансирования в том, что заведение не имеет достаточно специалистов и оборудования, чтобы соответствовать требованиям НСЗУ и предоставлять пациентам качественные услуги. Больницы, которые отвечают этим требованиям, получили больше денег, чем раньше. «Переходное финансирование» неэффективных учреждений, по предложению МОЗ, продлится с 1 июля до конца года.

Главный вопрос: откуда взять на это деньги? В проект сказано, что деньги заберут из фонда борьбы с COVID-19. Оксана Мовчан предостерегает МОЗа от таких действий, ведь ситуация с эпидемией до сих пор довольно непредсказуема.

«Закрытые» больницы и «уволенные» медики: что происходит на самом деле

Закроются ли инфекционные больницы? Специализированных инфекционных больниц в Украине немного – всего 18 рассказывает Виленский. Преимущественно пациентов с такими болезнями лечат в инфекционных отделениях многопрофильных больниц.

Поэтому пакеты на лечение пациентов с COVID-19 заключали не только инфекционные больницы, это могут делать любые учреждения, соответствующие требованиям. Когда НСЗУ получила право платить больницам деньги за COVID-19, то распределила их не только на контрактные заведения, но и на те, которые не соответствовали требованиям, но фактически предоставляли пациентам помощь в апреле – таких больниц было 98. Некоторые из них впоследствии наняли специалистов купили оборудование, подписали договор и начали получать деньги по обычным правилам.

«Наша позиция такова: больница должна быть способна предоставить весь спектр медицинской помощи, в которой нуждается пациент. Прежде всего речь идет о интенсивную терапию и реанимацию. Больница должна иметь определенное количество анестезиологов, оборудование для искусственной вентиляции легких и кислород. К сожалению, наши пациенты в течение марта-апреля не всегда попадали в такие больницы, которые имели все оборудование и персонал. Позиция НСЗУ – действовать в интересах пациента. Больница, которая претендует на деньги, должна соответствовать требованиям», – говорит Виленский.

По его словам, НСЗУ не известны случаи закрытия больниц вследствие медреформы. Но реорганизация и объединение учреждений – компетенция местной власти, которой они и принадлежат. МОЗ или НСЗУ не имеют влияния на этот процесс.

«Мы знаем, что в некоторых регионах продолжается объединение инфекционных больниц с многопрофильными. Это компетенция владельца. Мы понимаем, что это может привести к оптимизации сети, потому что когда больница имеет расходы на админперсонал, прачечную, кухню, то можно сосредоточить эти функции в одном заведении и это будет более эффективное использование средств. Владелец принимает решение: идти таким путем или оставлять две отдельные больницы, которые имеют отдельные договоры с НСЗУ», – объясняет специалист.

Какое будущее онкологических центров? По словам Виленского, все онкоцентры и диспансеры имеют договора с НСЗУ в рамках одного или двух пакетов: химиотерапевтическое лечение и радиологическая диагностика и лечение пациентов. Кроме того, такие же пакеты имеют многопрофильные больницы – они могут лечить онкологические болезни. Вся онкосфера получила на 70% больше денег по сравнению с прошлым годом, а значит – больше возможностей качественно лечить пациентов.

Как и везде, в этой сфере есть заведения, которые не оправдали своего исторического финансирования. Например, Александрийский онкодиспансер в Кировоградской области не получил от НСЗУ денег на оперативное лечение пациентов, у него только два пакета, которые касаются амбулаторной и стационарной помощи без хирургического вмешательства. В НСЗУ объясняют это тем, что заведение не имеет необходимого оборудования и специалистов, чтобы осуществлять химиотерапевтическое или лучевое лечение. Однако пациенты могут поехать в областной онкоцентр в Кропивницком, который имеет контракт и действительно может предоставить такие услуги.

Кого увольняют из больниц? За последние месяцы каждый мог услышать от критиков медреформы страшное число – 50 000 уволенных врачей. Однако ни министерство, ни кто-либо другой до сих пор не объяснили, откуда такие цифры. Поэтому сейчас есть все основания полагать, что они вымышленные.

Зато существует электронная система здравоохранения и реестры, которые позволяют вести в частности учет кадров в медицине. По словам Оксаны Мовчан, эти реестры показывают уволеных 1,5 тыс. Из медицинского персонала, большинство из которых – лица пенсионного возраста. И это происходило постепенно, а не одномоментно с 1 апреля.

Руководитель НСЗУ рассказывает, что реформа даже увеличила спрос на определенные специальности, обнаружила неукомплектованость больниц. Например, в одной больнице на Западе Украины было четыре аппарата искусственной вентиляции легких и только два анестезиолога. Оператором аппарата ИВЛ является именно анестезиолог. НСЗУ отказалась заключать с этой больницей четыре договора, ведь операторов недостаточно, а врач не может работать 48 часов подряд. Электронная система показала, что в 20 км есть другая больница, имеющая семь анестезиологов. Через неделю двое из них перешли в первую больницу и она смогла получить контракт.