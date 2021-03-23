Строительная сфера в Украине – одна из самых коррумпированных в Украине. Строительное лобби есть в каждой в Раде и в этом созыве составляет не менее 20 депутатов. Его основная задача снизить налоги и упростить разрешительные процедуры. Из-за последних самая большая борьба идет вокруг Государственной архитектурной инспекции. Уже десятки лет в стране существуют различные группы, которые зарабатывают огромные средства на разрешительных процедурах.

В конце года бывший руководитель ГАСК Алексей Кудрявцев рассказал в интервью Буквам, что такса за выдачу разрешений выросла до 15 долларов за один квадратный метр. Ранее была 5 долларов.

В прошлом году в формировании коррупционных схем и потоков вокруг ГАСИ обвиняли бывшего заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова. Но после его увольнения ситуация не изменилась к лучшему. Просто, кажется, эпицентр событий переместился под крышу Минрегионстроя.

И если во времена Трофимова в фаворе были люди из команды Януковича (в частности, много претензий было к персоне Александра Сергиенко), то теперь к кормушке с подачи Минрегионстроя снова возвращаются братья Горовые и их креатуры.

В феврале Кабмин в очередной раз сменил руководство Держархинспеции, и вместо Ирины Король назначил Сергея Галицына.

До этого Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области, где по итогам 2019 его зарплата составила более 416 000 гривен. Предыдущие 23 года новый глава скандальной структуры работал в МВД.

Как рассказывают собеседники #Букв, придя на должность, Галицын стал увольнять людей Сергиенко. Казалось бы, победа! Но вопрос, кого он назначает.

Галицын назначил своим советником экс-первого заместителя председателя ГАСИ Валерия Филончука и включил его в состав разрешительной комиссии ГАСИ.

Филончук работает в ведомстве очень давно, но его связывают с бывшим главой ГАСИ (времен премьерства Владимира Гройсмана) Сергеем Кузьминым.

В свою очередь, Кузьмина связывали с братьями Горовыми, которых постоянно обвиняли в крышевании откатов в ГАСИ.

Также к координации территориальных органов ГАСИ вернулась Елена Айхель, бывшая сотрудница ГАСИ, которую также связывали с братьями Горовыми.

Так что, похоже, известное семейство, снова возвращается к утраченной на 2 года кормушке. То есть просто один клан вытеснил другой.

Впрочем, это еще не все.

Новое руководство ГАСИ приступило к работе с лозунгом выдать разрешения всем, кому они раньше не давали.

Однако руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий уже 15 марта пожаловался на действия ГАСИ и обвинил ее в блокировании нескольких важных инфраструктурных объектов в области.

При этом ГАСИ блокирует даже выдачу разрешений на главную программу президента Зеленского «Большая стройка», получая откаты, хотя часто все строительство произошло еще во времена Порошенко.

В этой ситуации, как говорят собеседники Букв, министру Чернышеву удается ювелирно усидеть на двух стульях: с одной стороны он изрядно пиарится на теме «Большого строительства», мечтая возглавить Кабмин, а с другой – координировать работу ГАСИ, которая получает значительные средства за выдачу разрешений на строительство объектов программы в обход государственной казны.

Интриги ситуации добавляет то, что недавно Елена Костенко, которая возглавляла ГАСИ в конце 2019 – начале 2020 выиграла суд и добилась своего восстановления в должности. Правда, в ГАСИ ее пока не пускают.

Это неудивительно, ведь это приведет к новому перераспределению сфер влияния. Поэтому Минрегион и ускоряет реформу ведомства.

С того момента как Костенко уволили, ГАСИ разделили на три отдельные структуры. Правда, эффективности это их работе не прибавило. Только обвинения, что поборов стало втрое больше, потому что структур теперь три.

В конце прошлого года, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на онлайн-заседании правительства заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована в начале 2021 года. И на ее месте появится Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

«В первую очередь, мы привели в соответствие с действующим законом количество и формат существующих органов. Поэтому и было принято решение о ликвидации образованных ранее ГИГУ (Государственной инспекции градостроительства Украины) и ГССГ (Государственная сервисная служба градостроительства Украины) », – пояснил министр суть реформы в интервью изданию «Слово і діло».

Вообще-то планировалось, что реформа состоится через принятие нового законодательства. Но депутаты в силу различных лоббистских интересов его движение заблокировали, поэтому изменения теперь происходят в рамках действующего законодательства. А Минрегион написал новый законопроект, обсудив его с «Опинион-лидерами». О последних вспомним позже, а пока о том, что хочет сделать Чернышев.

«Государственная инспекция архитектуры и градостроительства будет принимать объекты категории ССЗ повышенной опасности (атомные электростанции, гидросооружения, тоннели – то, что не касается общего строительства) и объекты всех трех категорий СС1, СС2 и СС3, составляющих государственную тайну», – говорит министр в интервью.

«Юридические лица будут принимать объекты СС1, СС2, СС3, кроме тех, кто я перечислил. Этот рынок будет полностью либерализован. Конечно, в случае принятия закона», – добавляет он.

Собственно, то, что сейчас описывает Чернышев – это создание неких частных ГАСИ вроде частных нотариусов. Как рассказали Буквам участники рынка, авторами идеи является застройщик Лев Парцхаладзе и Михеил Саакашвили. Они эту идею продвигали почти год. И поэтому неудивительно, что Саакашвили недавно хвалил Чернышева в «Свободе слова» Шустера и рассказывал, как классно передать передачу разрешений в частные руки.

А «общественность», с которой Минрегион обсуждал реформу, «это люди Парцхаладзе, Дмитрия Исаенко (депутат от ОПЗЖ) и других застройщиков плюс псевдо-эксперты Саакашвили, а реальную общественность и близко не подпускают». Так этот процесс описал эксперт Георгий Могильный, который много лет пишет о схемах застройщиков.

Парцхаладзе, возглавляющий Конфедерацию строителей, фактически получит ручные структуры для выдачи разрешений своим. Где ясно как божий день, кто будет зарабатывать.

Впрочем, все это прогрессивные реформы, а не то, что вы подумали. И вам об этом обязательно расскажет Саакашвили в очередной пятницу на «Свободе слова».