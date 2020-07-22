Еще вчера украинцы сопереживали заложникам в Луцке, а сегодня уже возмущены спектаклем с задержанием террориста, когда спецназ картинно приехал после того как он сдался. Также есть повод поговорить, а что делают СБУ и МВД, чтобы установить правду о терактах.

Счастливый финал

Во вторник в Луцке террорист под псевдонимом “Максим Плохой! захватил автобус с 20 заложниками. Свои требования “Плохой” озвучил в Twitter – Ахметов, Аваков, Коломойский, Медведчук, Пинчук, Порошенко должны публично заявить, что они -“террористы в законе”, а президент Зеленский должен распространить ссылки на фильм «Земляне» 2005 года. И побольше журналистов к месту события.

Честно говоря, требования несколько детские в сравнении с тем что могло произойти.

В 2015 террорист-смертник подорвал себя и автобус президентской охраны в Тунисе. Несколько лет тому в Египте еще один смертник подорвал себя в автобусе с корейскими туристами в египетской Табе.

В Израиле было нападение на автобус возле г. Эйлат в 1954 году, во время которого убили 12 человек. А также – в 1994 году, когда в Тель-Авиве смертник взорвал себя в автобусе, в котором было 22 заложника.

В декабре 1988 года группа преступников в российском городе Владикавказ захватила в заложники 32 детей и воспитательницу, которых удерживали в угнанном до того автобусе. Террористы хотели $ 2 млн и вылететь в Израиль. Действительно долетели на самолете Ил-76 в Тель-Авив, где местные силовики задержали террористов и отдали своим коллегам из СССР.

Зато у украинцев был день, чтобы узнать все подробности биографии “Максима Плохого”, начать смотреть фильм “Земляне” или читать его книгу “Философия преступника”.

В это время в Луцк для освобождения заложников летел министр МВД Аваков и почему-то заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Все это происходило на фоне постоянных сообщений о минировании киевского метро и о том, что на Оболонском рынке нашли и обезвредили две бомбы.

Некоторые пользователи соцсетей стали писать, что если бы в Украине была свобода оборота оружия, то ” Максим Плохой” получил бы пулю при попытке захватить автобус. Другие задавали вопросы, почему это происходит и чьих рук дело.

На 6-м году войны первый вариант, который озвучивается украинскими властями, это Россия. И в случае с луцким террористом МВД сразу же указало место его рождения — Оренбургская область.

Россияне действительно имеют “богатые традиции” использования терроризма против соседних стран.

Речь не только о террористических группах “ОРДЛО”, которые расстреляли автобус из Волновахи, и взрывали автомобили в центре Киева и Мариуполя.

Здесь и об использовании фанатиков, которые хотят подорвать общественный строй страны.

Например, был в России политический деятель Эдуард Лимонов, зенит славы которого прошел в 2000-х годах. Он создал Национал-большевистскую партию (НБП), первым на постсоветском пространстве задал “моду” на использование насилия во время уличных акций. И похоже первым (еще задолго до идеологов “Слуги народа”) – также сформулировал принцип, что именно “медийная картинка строит политические проекты”: о НБП говорили, что это партия, рожденная газетой “Лимонка”. У Эдуарда Лимонова был имидж “антипутинского” деятеля.

Только нюанс в том, что свои “антипутинские” взгляды Лимонов со своими “нацболами” проявлял в формате “гибридной войны” против соседних с РФ стран. Даже если вместо слов “теракт” и “терроризм” Лимонов употреблял слова “хэппенинг” и “акция прямого действия”». Например, первой “акцией прямого действия” “лимоновцев” стала атака на Дом офицеров в Севастополе в 1999 году с требованием признать Севастополь “русским городом”. Или же – в 2003 году “нацболы” захватили один из вагонов поезда возле Вильнюса с требованием, чтобы Литва отменила визовый режим для россиян.

Формальным началом конца для НБП стала атака на АП Путина в декабре 2004 года. Но по некоторой информации, Кремль использовал “нацболов” даже при развертывании агрессии на Донбассе в 2014 году.

Кроме места рождения Плохого пока не связывает с Россией ничего. Зато его книга дает в принципе ответ, почему он так поступил — некое переосмысление Достоевского “тварь я дрожащая или право имею”.

Но даже если бы это действительно устроила Россия, то что в это время делают украинские силовики?

Многих вчера интересовало, а где Иван Баканов, ведь антитеррористические операции — это его парафия.

Хотя по действующему закону “О борьбе с терроризмом“,статья 5, именно МВД должно предоставлять “необходимые силы и средства” для проведения антитеррористических мероприятий, а СБУ лишь координирует действия “субъектов борьбы с терроризмом”. При этом СБУ и МВД с Нацполицией имеют одинаковую функцию “предотвращения террористических преступлений”. А дублирование функций всегда приводит к падению эффективности в деле.

Более того, в истории Украины бывало, что терроризм применяли именно для выяснения отношений между силовиками и в борьбе за власть.

История терроризма для Украины

Отношение украинцев к терактам — это не только наследие 6 лет войны. Самый громкий теракт 90-х произошел в Украине в 1995 году, когда на матче”Шахтер” – “Таврия” погиб президент донецкого клуба Ахать Брагин.

В 2002-2003 произошли три взрыва в винницких маршрутках, два человека погибли, десятки получили ожоги, некоторые инвалидность. Через 17 лет следствие так и не установило, кто совершал теракты. И сама формулировка теракт в материалах появилось не сразу. Самыми популярными версиіями был передел нелегального рынка, как недавно в Броварах и разборки силовиков.

Во времена Януковича в стране произошло больше терактов, резонанс от которых потом был использован в политических целях.

Например, 28 июля 2010 произошел взрыв возле церкви УПЦ МП в Запорожье. В подрыве обвинили служителей этого храма, из-за чего эпизод получил название “дело пономарей”. В этой истории силовики просто хотели выслужиться перед Януковичем, который дал 7 дней на расследование дела, поэтому виновников взрыва просто “назначили”. В суде было установлено, что они признали вину под пытками . Трех фигурантов амнистировали в феврале 2014 года, как заключенных по политическим мотивам.

20 января 2011 в Макеевке состоялось два взрыва. Организаторов и исполнителей теракта так и не нашли, правдивые мотивы преступления выяснить не удалось.

В августе 2011 года стартовало так называемое дело “васильковских террористов”, по которому посадили в активистов националистической организации “Патриот Украины”. Их обвиняли в намерении подорвать памятник Ленину в Борисполе, который на самом деле снесли еще в 2000-х. Одним из “васильковских террористов” был именно тот Игорь Мосийчук, который в 2014 году попал в ВР по списку РПЛ Ляшко.

27 апреля 2012 года в Днепропетровске произошло сразу 4 взрыва в общественных местах, в результате которых пострадали 27 человек. Несмотря на быстрые задержания по делу, установить, кто и зачем устроил эти взрывы, на самом деле так и не удалось. Но в момент следствия популярной была версия, что силовики делили между собой город.

В октябре 2011 года чеченский киллер Аслан Дикаев расстрелял пост ГАИ возле Одессы. Самого Дикаева и его сообщников обнаружили непосредственно в Одессе, но тихого штурма не вышло — милиция применила даже БТР и гранатометы, и отстреляла несколько тысяч патронов.

А в феврале 2012 года спецназ СБУ в Одессе взял штурмом квартиру, где проживали два человека, по которым россияне дали ориентировки как на “террористов из группы Доку Умарова”. В этом случае обошлись без зрелищной стрельбы.

Убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 так и не квалифицировали как теракт. Хотя следствие и настаивает, что организаторы имели целью посеять смуту в стране и запугать. Впрочем, задержания Антоненко, Клименко и Дугарь только вызвали возмущение в обществе, а не уверенность , что правоохранители хотят раскрыть это дело.

После марта 2014 террористами для нас стали люди, которые ведут против нас войну в интересах РФ (до времени прямого вторжения российских вооруженных сил в августе 2014), вооруженные даже тяжелой бронетехникой и ракетным оружием, и собственно организуют марионеточные “народные республики” на оккупированном Донбассе.

Поэтому, наверное, “Максим Плохой” и смог в чем-то застать украинское общество врасплох.

Потому эпатажные требования об “Антисистеме” это вообще что-то из разряда времен 1990-х. Например, когда некая «”Мария Дэви Христос” (Марина Цвигун) со своим пресловутым “Белым братством” пытались 10 октября 1993 захватить Софийский собор в столице, провозгласить там “конец света” и сжечь сам собор.

А сочетание, когда человек написал мировоззренческую книгу, и решил использовать резонанс от теракта (к счастью, без убийства заложников) для оглашения политических требований — это вообще экзотика, из разряда Японии 1970-х годов.

Тогда в Стране восходящего солнца был драматург Юкио Мисима, который также отличался ультраправыми политическими взглядами. Мисима соответственно своим взглядам создал военизированную организацию “Союз щита”. Вместе со своими сообщниками 25 октября Юкио Мисима захватил военную базу, солдат которой призвал присоединиться к путчу и восстановить абсолютную власть императора. Но японские военные таких призывов не поняли, мягко говоря, поэтому на следующий день Мисима совершил харакири.

Впрочем, кем бы ни был “Плохой”, очень сомнительным выглядит история с показушным рейдом на пустой автобус БТР после освобождения заложников в Луцке. Потому что у не слишком пугливых и склонных к конспирологии украинцев он вызовет лишь закономерный вопрос: а не устроили ли нам спектакль?