У вівторок Максим Плохой захопив автобув з 20 заручниками в центрі Луцька. Він відбував покарання більше 5 років. потім захопився філософією і написав книгу. На місце події вилетів керівник МВС Арсен Аваков.

13:50

У Службі безпеки просять жителів Луцька, де проходить спецоперація зі звільнення заручників, утриматися від виходів на вулицю.

13:40

Зловмисник Плохой часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації, повідомляють Волинські новини.

13:30

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у центрі Луцька. Про вадження відкрито за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) ККУ. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

12: 30

Ось як описав свою молодість Плохой у книзі:

Прийшов час розповісти про те, як я став поганим. Батьки мої з’явилися на світло в селянських сім’ях і дитинство, що пройшло в глухих селах Західної України, було несолодким. У родині батька було десять дітей, сам він навчався в школі через день, потрібно було пасти корів і працювати. Це не завадило йому після школи вступити до інституту, потім в аспірантуру і стати доцентом в політеху, винахідником СРСР. Він багато працював на благо сім’ї, я завжди пишався своїм батьком. У четвер мене викликав оперативний працівник колонії і повідомив, що батько помер. Прошу у Душі Світу, щоб прийняла і заспокоїла його душу.

Мама моя все життя пропрацювала в школах учителем російської мови та літератури. Все життя трудиться, не покладаючи рук. Ріс я в родині інтелігентів, і були всі передумови, що з мене «буде толк». В 11-му класі мене затримали на базарі з обрізом мисливської рушниці та нунчаками. Надивившись бойовиків, вирішив стати крутим. Завели кримінальну справу, але завдяки зв’язкам батька її зам’яли. Після закінчення школи батько прилаштував мене в інститут, в якому викладав. Провчився я там кілька місяців і поїхав, нічого нікому не сказавши, з приятелем і новим обрізом рушниці в Одесу на пошуки пригод.

Щось є в цьому місті притягує … Це місто з душею … Тікав я туди не раз. Вчені говорять, що жага мандрів в наших генах закладена стародавніми предками. Повернувся через два тижні додому брудний і голодний з твердим наміром піти в монастир.

Але для початку потрібно було вступити до духовної семінарії, що я і зробив. Пробув я там кілька місяців. Пам’ятаю, радісно було у мене перший час на душі і я ще більше зміцнився у своєму рішенні піти в монастир. Але з часом настало прозріння – я побачив облудність церкви і її служителів. Мені стало гидко знаходиться в її лоні.

12:00

Так виглядає зловмисник

Максим Плохой- це псевдо чоловіка.

Про це ІА Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Прописаний він офіційно в Дубно.

Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».

Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.



11:45

У центрі Луцька знаходиться автобус у якому невідомий чоловік захопив заручників. Станом на 11:30 на місці події перебувають родичі тих, хто знаходиться в автобусі в заручниках.

Рідні повідомляють, що був дзвінок і повідомлення про захоплення, але згодом телефонувати заборонили, повідомляє Перший.

«Він до мене подзвонив, каже, нас захопили, визивайте поліцію», – сказала дружина чоловіка, який зараз перебуває в автобусі у заручниках. Згодом жінка намагалась перетелефонувати, але чоловік сказав, що терорист заборонив це робити.

11:40

В області введений оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

Як повідомляє власкор Волинь24, на місці події двічі було чути постріли.

“Це не навчання. Це все реально. Люди прикуті наручниками до крісел маршрутки. Кажуть, що це учасник АТО”, – повідомили у коментарі поліцейські.

11:34

Плохой виклав у Twitter свої вимоги: Ахметов, Аваков, Коломойський, Медведчук, Пінчук, Порошенко викладають одночасно відеозвренння, що вони злодії в законі, а президент Зеленський поширює посилання на фільм “Земляни”2005 року.

11:23

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в Луцьк для координації дій терміново вилетів Міністр МВС Арсен Аваков.

Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 на поліцію і представилося ім’ям Максим Плохой.

У мережі інтернет за авторством Максим Плохой є книга «Філософія Злочинця», що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Ось типовий уривок з цієї книги:

«Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Я – це завжди Я, бо – Я можу.

10:23

Керівник місцевої поліції заявив, що зловмисник має вибухівку та зброю, а свої вимоги виклав у Twitter.

09:46

“Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю”, – йдеться в повідомленні.

В області введено оперативний план “Заручник”. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян.

За даними поліції, в автобусі – 20 заручників. Зловмисник має при собі зброю і вибухівку.