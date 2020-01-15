#Буквы раскрывают подробности.

Фотографии певицы с отдыха на Карибских островах облетели все СМИ: британская певица сильно сбросила вес и изменилась до неузнаваемости. На отдыхе ее поклонникам удалось пообщаться с кумиром. Почти год назад артистка сообщала, что после развода с мужем Саймоном Конекки она сбросила 20 кг, но поклонникам удалось узнать реальную цифру снижения ее веса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valarie 😘 (@living.for.adele) 12 Янв 2020 в 7:25 PST



По словам фанатов, которым посчастливилось общаться с Адель, певица похудела на 45 килограммов. Как сообщает журнал People, 19-летняя студентка Лекси Ларсон отдыхала со своими друзьями в одном из ресторанов на острове Ангилья и там же встретила певицу. Девушка призналась, что ее британский кумир выглядит фантастически: “Адель сказала, что похудела примерно на 45 килограммов, и назвала это сумасшедшим и положительным опытом. Она выглядела счастливой и казалась очень уверенной в себе. Мы были так взволнованы. Мы немного пообщались, а потом она пригласила Гарри Стайлза к нам присоединиться… Мы разговаривали минут 15. Они задавали много вопросов про колледж и нашу жизнь”.

Причина сильного похудения Адель – не только эмоционально тяжелый развод, но и строгая диета и в целом новый образ жизни: певица не любит изнуряющие тренировки и отдает предпочтение пилатесу.

Система питания и нового образа жизни Адель строится на таких принципах. Певица сократила количество сахара и снизила калорийность на 20%, что приводит к активации гена, отвечающего за долголетие, разгон метаболизма, стимуляцию защитных сил и детокс организма: такой процесс называют гормезисом – когда тело умышленно вводят в маленький стресс, извлекая из этого пользу.

Еще один секрет сильного похудения Адель – специальная сиртфуд-диета. Рацион составляют продукты, богатые ресвератролом – сильным антиоксидантом и полифенолами. В меню певицы – зеленый чай, гречка, грецкие орехи, овощи и зелень (вроде сельдерея, листовой капусты, красного лука, петрушки и рукколы), а также темный шоколад, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые и яблоки.

За последние несколько лет сиртфуд-диета стала самой популярной среди знаменитостей. Ее авторы – нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен, которые выпустили свою книгу-бестселлер Sirtfood diet в 2016 году. Среди адептов этой системы питания – даже члены королевской семьи. Так, Пиппа Миддлтон питалась так в 2017 году, а принц Гарри испробовал ее в 2018-м, активно готовясь к свадьбе.

Гоггинс и Маттен объясняют, что сиртфуд – не классическая диета, а антиэйджинговая экспресс-программа, которая повышает производительность организма и служит “стимулятором и допингом” для многих спортсменов. По их словам, ресвератрол еще известен как белок, принадлежащий к классу клеточных ферментов сиртуинов – “генов долголетия и стройности”. Активизируя эти гены, можно буквально управлять своей молодостью: противостоять стрессу, замедлять процессы старения, ускорять метаболизм, сжигать жиры и восстанавливать клетки организма.