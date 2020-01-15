#Буквы раскрывают подробности.
Фотографии певицы с отдыха на Карибских островах облетели все СМИ: британская певица сильно сбросила вес и изменилась до неузнаваемости. На отдыхе ее поклонникам удалось пообщаться с кумиром. Почти год назад артистка сообщала, что после развода с мужем Саймоном Конекки она сбросила 20 кг, но поклонникам удалось узнать реальную цифру снижения ее веса.
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Beautiful Adele before and after weight loss. She is a great example how volume in our faces makes us look younger. Those of us with thin faces get it 🙋♀️ We have to stay on top of injectables to replace shrinking fat pads. As the saying goes, when we age, we can keep the fat in our face or in our butt. You chose 😇 Rp @drnaomi1 @dra.andreagaleano #adele #adelelive #adelefans #adele25 #adele21 #adele19 #adelequeen #AprilHarrisonPA
По словам фанатов, которым посчастливилось общаться с Адель, певица похудела на 45 килограммов. Как сообщает журнал People, 19-летняя студентка Лекси Ларсон отдыхала со своими друзьями в одном из ресторанов на острове Ангилья и там же встретила певицу. Девушка призналась, что ее британский кумир выглядит фантастически: “Адель сказала, что похудела примерно на 45 килограммов, и назвала это сумасшедшим и положительным опытом. Она выглядела счастливой и казалась очень уверенной в себе. Мы были так взволнованы. Мы немного пообщались, а потом она пригласила Гарри Стайлза к нам присоединиться… Мы разговаривали минут 15. Они задавали много вопросов про колледж и нашу жизнь”.
Причина сильного похудения Адель – не только эмоционально тяжелый развод, но и строгая диета и в целом новый образ жизни: певица не любит изнуряющие тренировки и отдает предпочтение пилатесу.
Система питания и нового образа жизни Адель строится на таких принципах. Певица сократила количество сахара и снизила калорийность на 20%, что приводит к активации гена, отвечающего за долголетие, разгон метаболизма, стимуляцию защитных сил и детокс организма: такой процесс называют гормезисом – когда тело умышленно вводят в маленький стресс, извлекая из этого пользу.
Еще один секрет сильного похудения Адель – специальная сиртфуд-диета. Рацион составляют продукты, богатые ресвератролом – сильным антиоксидантом и полифенолами. В меню певицы – зеленый чай, гречка, грецкие орехи, овощи и зелень (вроде сельдерея, листовой капусты, красного лука, петрушки и рукколы), а также темный шоколад, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые и яблоки.
За последние несколько лет сиртфуд-диета стала самой популярной среди знаменитостей. Ее авторы – нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен, которые выпустили свою книгу-бестселлер Sirtfood diet в 2016 году. Среди адептов этой системы питания – даже члены королевской семьи. Так, Пиппа Миддлтон питалась так в 2017 году, а принц Гарри испробовал ее в 2018-м, активно готовясь к свадьбе.
Гоггинс и Маттен объясняют, что сиртфуд – не классическая диета, а антиэйджинговая экспресс-программа, которая повышает производительность организма и служит “стимулятором и допингом” для многих спортсменов. По их словам, ресвератрол еще известен как белок, принадлежащий к классу клеточных ферментов сиртуинов – “генов долголетия и стройности”. Активизируя эти гены, можно буквально управлять своей молодостью: противостоять стрессу, замедлять процессы старения, ускорять метаболизм, сжигать жиры и восстанавливать клетки организма.