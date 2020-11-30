Если же депутат избирался в местный совет по списку политической партии, то "до свидания демократия" - вместо того, чтобы принять решение об отзыве такого депутата, территориальная избирательная комиссия может только обратиться к политической партии

Местные выборы 2020 только завершились, а новоизбранные депутаты уже успели в скандалы попасть. Как это часто у нас случается, после выборов может оказаться, что щедрая депутатская предвыборная программа немного (диаметрально) расходится с депутатской работой. Или вообще – в ваш местный совет попал какой-то “не такой” депутат. О том, что с этим делать и стоит ли это терпеть, мы и поговорим.

Начнем сразу со второго варианта – «не того» депутата в местном совете. Что ни говори, а отозвать местного депутата только потому, что он кому-то не нравится, не получится. Причиной этому являются нормы статьи 37 Закона Украины “О статусе депутатов местных советов», которая дает исчерпывающий перечень оснований для отзыва депутата местного совета, среди которых:

нарушение депутатом норм Конституции и законов Украины (это должно быть установлено решением суда)

пропуск депутатом в течение года более половины пленарных заседаний совета или заседаний постоянной комиссии, невыполнение им без уважительных причин обязанностей депутата местного совета в избирательном округе (перечень этих обязанностей также установлен законом);

несоответствие деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы (это причина, почему не стоит обещать больше, чем можешь выполнить), или же – невыполнение депутатом долга хотя бы раз в год отчитываться перед избирателями (да, они обязаны это делать )

невхождение депутата, избранного в многомандатном избирательном округе, во фракцию местной организации партии, по избирательному списку которой он избран, или прекращение членства депутата местного совета во фракции.

Казалось бы, причин для отзыва местного депутата достаточно, однако, не все так просто. Прежде всего, инициировать отзыв новоизбранного депутата можно только через год после вступления в полномочия. Однако, этот год можно потратить “с пользой”, фиксируя те нарушения, которые, по вашему мнению, являются основанием для отзыва депутата. Во-вторых, сам процесс отзыва является непростым организационно-бюрократическим квестом.

Первым испытанием станет количественный ценз – чтобы инициировать отзыв депутата сельсовета нужно всего 30 желающих, для города районного значения – уже 100, 300 – для городов областного значения, а для Киева и областных советов – 400 избирателей соответствующего избирательного округа. Они должны провести собрание, на котором принять решение об отзыве депутата. Кроме этого, как минимум за два дня до проведения собрания, на котором планируется инициировать вопрос отзыва местного депутата, необходимо сообщить о них представителям местных или региональных СМИ и обеспечить им беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.

Если два предыдущие условия выполнены, на собрании необходимо выбрать инициативную группу (которая будет собирать подписи об отзыве депутата) и ее официального представителя, утвердить форму подписного листа (обязательные его элементы определены законодательством), составить протокол собрания (его форма и содержание также определены законом ), после чего сообщить территориальной избирательной комиссии (в трехдневный срок со дня проведения собрания). В свою же очередь, председатель ТИК сообщает о проведении собрания избирателям самого депутата, которого предлагается отозвать и соответствующий местный совет.

К слову, количество членов инициативной группы тоже четко определено законом – если отзывается депутат сельского, поселкового, городского (города районного значения) совета – инициативная группа должна иметь не менее 10 членов, для районных и городских советов городов областного значения это количество возрастает до 50 человек , а для областных советов и Киевсовета – до 100.

Теперь начинается главная часть процесса – сбор подписей за отзыв депутата местного совета. Для этого закон также устанавливает четкие временные рамки:

для отзыва депутата сельского совета – 10 дней на сбор подписей;

для районного, городского, районного в городе совета – 20 дней

для областных советов и городских советов Киева и Севастополя – 30 дней.

Необходимо собрать хотя бы на один голос больше, чем набрал депутат на выборах (для многомандатного избирательного округа) или же, если депутат избран в едином многомандатном избирательном округе – хотя бы на один голос больше, чем составляет избирательная квота, которую определила ТИК для соответствующего совета на эти местные выборы. Следует учитывать, что законом запрещено собирать подписи в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, оказания благотворительной помощи. Очевидно, но все же – платить (в любой форме) за подпись об отзыве депутата запрещается, как и препятствовать избирателям в поддержке отзыва.

Если нужное количество голосов в отведенное законом время собрано, подписные листы нужно сшить, скрепить подписями официального представителя инициативной группы и минимум трех ее участников и передать в территориальную избирательную комиссию не позднее последнего дня срока, определенного для сбора подписей. После этого ТИК начнет проверку их достоверности, а заодно – соответствия требованиям закона всей предыдущей процедуры. И если вам казалось, что до этого был разгул бюрократии, то на самом деле настоящая бюрократия начинается именно сейчас.

Прежде всего, территориальная избирательная комиссия проверяет соблюдение требований закона при осуществлении всех предыдущих действий, правильность оформления подписных листов и количество подписей. Кроме того, ТИК проводит проверку достоверности сведений о гражданах, содержащихся в подписных листах, и выборочную проверку их подписей (не менее 10% от общего количества), для чего обращается в органы ведения Государственного реестра избирателей и соответствующее территориальное управление Национальной полиции. Все эти процедуры территориальная избирательная комиссия должна провести в определенный законом срок:

при отзыве депутата сельского, поселкового, городского (города районного значения) совета – 10 дней со дня получения материалов от представителя инициативной группы;

депутата районного, городского (города областного значения) – 20 дней

депутата областной, Киевской, Севастопольской городского совета – 30 дней.

Именно на этом этапе решающую роль играет то, насколько четко вы придерживались требований к предыдущим этапам процедуры, поскольку ТИК вправе не учитывать собранные подписи, если не указаны все или некоторые данные избирателя, записи от имени избирателя совершенные другим лицом, или избирателем другого избирательного округа, если нарушены сроки сбора подписей или ограничения относительно мест их сбора. Также не учитываются подписи, проставленные на подписном листе, который не соответствует утвержденной форме, или те, что собраны лицом, не являющимся членом выбранной инициативной группы.

Предположим, что все требования закона “О статусе депутатов местных советов” соблюдены, необходимое количество подписей собрано, надлежащим образом оформлено и их проверку пройдено. Именно здесь начинается самое интересное во всей этой процедуре – ТИК принимает решение об отзыве депутата по народной инициативе. Но – только в том случае, если этот депутат был избран как самовыдвиженец.

Если же депутат избирался в местный совет по списку политической партии, то “до свидания демократия” – вместо того, чтобы принять решение об отзыве такого депутата, территориальная избирательная комиссия может только обратиться к политической партии, от которой он избирался.

Обращение будет рассматривать высший руководящий орган партии, который может принять решение или об отзыве своего депутата, или об отказе в его отзыве. Такое решение принимается партией по своему усмотрению, избирателям никто ничего не обязан, даже относительно сроков рассмотрения обращения ТИК. В любом случае, партия доводит свое решение до сведения территориальной избирательной комиссии, а та, в свою очередь, в инициативную группу избирателей. Все.

Конечно же, в случае, когда партия отказалась отозвать своего депутата, избиратели вправе инициировать процедуру повторно, в любое время – конечно же, с прохождением всех перечисленных кругов бюрократического ада повторно. Как говорится: «Будет так, как решишь ты!” (Но это не точно).

В конце стоит вспомнить, что в июле 2020 был принят законопроект № 3485, инициированный совместно депутатами от фракции “Слуга народа” и группы “За будущее”. Его нормами предполагалось снижение предельного количества избирателей населенного пункта для проведения выборов в местные советы по партийной системе вместо мажоритарной – с 90 000 до 10 000. Таким образом, самовыдвижение в населенных пунктах с численностью избирателей более 10 000, стало фактически невозможным, и как следствие – сделало почти невозможным отзыв избирателями местных депутатов в таких населенных пунктах. Такое вот народовластие.