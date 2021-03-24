Раскол фракции «Голос» стал главным событием этой политической недели. Часть депутатов заявила, что их хотят исключить из партии, тогда как другая открыто начала подыгрывать Офису президента. Буквы уже подробно описали этот конфликт, но чтобы не было заявлений, что это лишь слухи и домыслы, мы расспросили о сути конфликта у одного из главных участников Ярослава Юрчишина.

Ваш пост о возможном исключении из партии в понедельник вынес партийный конфликт на публичный уровень. А сколько он длился не публично?

Скажем так, первым жестким шагом стал съезд, где Сергея Притулу исключили из руководства партии. Там было очень много вопросов, которые порождали конфликты – это и оценка работы фракции, и отчет контрольно-ревизионной комиссии – которые, вероятно, можно было бы решить. Но с тех пор построить диалог не удалось, просто руководство партии определило перечень депутатов и областей, которые они считали нелояльными и неугодными и искало поводу начать против них войну.

Мне приходилось слышать, что у Киры Рудик и Сергея Притулы изначально был какой-то конфликт, едва не мировоззренческий.

На самом деле, нет. Сначала они достаточно хорошо сотрудничали. Была договоренность, что Кира Рудик совмещает позицию руководителя городской организации и руководителя всеукраинской организации, что на самом деле является конфликтом интересов, поскольку значительные расходы ушли на киевские выборы, а другие регионы не получили должного финансирования. И была договоренность, что Сергей Притула, как человек, который баллотировалась в мэры, займется развитием киевской ячейки. Эти договоренности были нарушены, как рассказал потом Сергей мне и киевскому активу. Позиция Киры Рудик, что такой договоренности не было. Но если не было, то почему единственного рейтингового деятеля в партии отстраняют от руководства партией. Мне это непонятно …

А почему вообще главой партии осталась Кира Рудик, после ухода Славка Вакарчука. Почему лидерство не отдали тому, кто действительно единственный имел рейтинг и узнаваемость – Притуле?

Киру рекомендовал Святослав, он имел и имеет надлежащий уровень авторитета в партии, на этом авторитете он фактически привел партию в парламент, он один из основателей и оснований не доверять его позиции не было.

Нет ли в вас подозрения, что за таким возвышением Киры стояли чьи-то финансовые интересы и договоренности, скажем, под нее давали деньги определенные инвесторы?

Не знаю, если такие надежды и были, то они не оправдали себя – и сейчас у нас чисто государственное финансирование.

То есть те люди, которые давали вам пожертвования на парламентскую кампанию, отказались вам помогать?

Да, когда они финансировали парламентскую кампанию, им был интересен этот уровень. А местный им был мало интересен и здесь надо было искать других доноров, более активно работать с гражданами, чтобы они давали ресурс, и это хорошо удалось во Львовской и Черкасской областях.

А о приглашении Владимира Куренного в секретариат партии с целью улучшения работы вы знали?

Нет. Мы прочитали об этом на партийном сайте.

А как во фракции к этому отнеслись?

Скептически. Потому что господин Куренной работал во многих политических силах, от которых мы бы хотели отличаться. Но, видно, в приоритете у руководителей партии не качественно отличаться, а получить власть. Это тоже политическая цель, но это как-то противоречит лозунгу Святослава Вакарчука о формировании нового качества, под которым мы все шли.

Я так понимаю, что одним из конфликтных вопросов на съезде, был вопрос финансов. Почему возник такой вопрос?

Это стандартный вопрос отчета контрольно-ревизионной комиссии о внутреннем аудите. Но возникли вопросы из-за того, что Кирой был полностью изменен состав КРК и из нее исключили Александру Устинову и Владимира Цабаля. В целом же 2/3 состава КРК теперь в списке неугодных. Сейчас головой КРК стал депутат Киевсовета Тарас Козак. Других членов комиссии я и не знаю.

Можно сказать, что на этом съезде Кира расставила своих людей, вытеснив тех, кто были именами партии на выборах?

Кира точно предложила своих людей. Например, представительство от фракции предлагалось точно другое. У нас была такая не уставная, но консультационная процедура, которую ввел еще Святослав Вакарчук. Понимая, что фракция – это серьезный механизм в составе партии, он предложил фракции самой решать, кто от нее будет в политсовете. Так мы и определялись несколько раз до этого. На этот раз тоже было запущено такое голосование, которое Кира Рудик остановила единолично. Соответственно вместо Романа Лозинского, Ольги Стефанишиной и Соломии Бобровской туда вошли более лояльные к ней люди.

А кто вошел в политсовет в итоге?

Железняк, Совсун и Осадчук.

Давайте вернемся к финансированию партии. Ваши коллеги считают, что проблема с остановкой финансирования партии со стороны НАПК удалось решить благодаря вмешательству Банковой. Вы разделяете это мнение?

У меня есть скорее вопрос по этому поводу. Потому что в ОАСК есть два противоположных решения – сначала негативное, а через несколько дней положительное. Поэтому и вопросы возникают … Выяснить, было ли влияние Банковой на это решение, у нас возможности нет, руководство фракции с нами не коммуницирует. В последнее время заседания фракции не собираются, решение фракция не обсуждает, поэтому сейчас наблюдается такой разброд в результатах голосования. Но когда рядом происходит такое решение и появляется информация о переговорах о коалиции, то это наводит на грустные мысли. Фактов говорить, что Банковая мотивировала ОАСК принять такое решение по Голосу у меня нет, но два противоположных решения наталкивают, повторюсь, на определенные мысли.

Вы сказали, что сейчас не собирается фракция. Также мне известно, что почти половина депутатов вышла из фракционного чата. Что стало причиной этого?

Неспособность Ярослава Железняка адекватно организовать работу фракции, чтобы все депутаты чувствовали свою причастными к принятию решений. Использование заседаний для формата, чтобы прийти и рассказать, за что мы голосуем, привело к тому, что фракция превратилась в место выяснения отношений. К сожалению..

Во времена руководства Сергея Рахманина этот процесс был тоже нелегкий, потому что у нас во фракции люди с разными взглядами, партия формировалась в процессе выборов и сыгранности команды нет, но Рахманин мог модерировать этот процесс, часто с достаточно жесткими высказываниями и дискуссиями. С момента его ухода фактически половина фракции осталась без аналитической поддержки, доступа к эфирам и так далее.

Это означает, что на эфиры теперь зовут только Киру и Железняка?

Вы можете просто посмотреть на ключевые эфиры и убедиться в этом. Если при Сергее и Славе сохранялся тематический баланс – на эфир шел человек, который является экспертом в этом вопросе, то сейчас о вакцинации говорит не специалист Ольга Стефанишина, а Кира Рудик или Ярослав Железняк.

Давайте вернемся к тому, почему Сергей Рахманин решил покинуть пост руководителя фракции. Как он это объяснил?

Конечно, о причинах такого решения лучше спрашивать его. На руководителя фракции его предлагал Святослав Вакарчук, он видел, что опыт Сергея может сбалансировать наш общественный активизм и прагматизм и готовность договариваться другой части фракции. Это так и происходило. Но это сложная работа. Насколько я понимаю, Сергей один из самых глубоких политиков в сфере нацбезопасности и конституции – это два критические вопросы для страны – и в обоих направлениях сейчас огромные вызовы. И поэтому, если выбирать, что важнее – качественная позиция в этих вопросах или администрирование фракции – Сергей выбрал первое.

Мне бы хотелось, чтобы Сергей сейчас занимал активную позицию, потому что мне кажется, что он может выступить посредником между двумя крайностями.

А какую он сейчас занимает позицию в этом конфликте?

Он занимает позицию: «Друзья, давайте без крайностей, давайте искать пути к пониманию, потому что нам нечего делить». Сергей, когда его спрашивают, потому что это не всегда так бывает из-за конфликта в активной фазе, он пытается посадить всех за стол переговоров.

Фактически этот конфликт вышел наружу из-за намерении исключить вас из партии. Причиной стало ваше голосования за обращение в КС относительно порядка назначения глав НАБУ и ГБР. Почему этот вопрос вдруг вызвал такой резонанс?

Я думаю, что просто искали какое-то решение, которое четко выделит людей, имеющих свою позицию. Показательно, что на это заседание политсовета не пригласили никого из людей, которые голосовали как считали нужным, потому что никаких решений по этому вопросу фракция не принимала.

Как часто руководство фракции приходило к вам с предложением поддержать ту или иную инициативу «Слуг народа», ссылаясь на разговоры с Давидом Арахамией или Андреем Ермаком?

Были такие случаи. Не скажу, что часто, но по критических вопросам, как с голосованием за судью Конституционного суда, такое было. Приходил нас убеждать Давид Арахамия. Процесс модерировал Ярослав Железняк. При этом политсоветом партии это не оценивается как негатив. А вот техническое голосование за обращение к КС, оказывается, вредит партии.

Я слышала от «Слуг народа», что они хотели бы иметь поддержку в виде ваших голосов, но как у вас прописаны или оговорены правила голосования законопроектов от власти?

Когда мы объявляли себя оппозицией, мы сказали, что будем поддерживать адекватные предложения власти. Если это будет нормальная судебная реформа или рынок земли, пусть дискуссионный, но все же … Но не шкурнякы, должности или бюджет. Сейчас я не знаю, как будет позиционировать себя часть фракции. Последняя инициатива по урезанию функций НАПК в возможности контроля партийных финансов, это серьезная атака на антикоррупционные органы и удивительно, когда она идет от партии «Голос».

А как руководство фракции объяснило эту инициативу?

К сожалению, мы о ней узнали уже постфактум, когда нам начали звонить из общественного совета НАПК и спрашивать, не ударились ли мы головой о что-то. Если бы это шло по процедуре, то проект должна была рассмотреть группа, в которую входят я, Устинова, Лозинский, Осадчук, Макаров. Но мы ее не рассматривали, во всяком случае, я с Устиновой узнали об этом из СМИ и звонков знакомых.

Опять же ваши коллеги связывают появление этих подписей с тем, что Кира Рудик и Ярослав Железняк согласовали это с Ермаком. А откуда информация об их контактах с Банковой?

Это Кира сказала в интервью, когда говорила о переговорах о коалиции.

То есть нет такого, что ее случайно встретили на выходе из Банковой или проговорились сами депутаты?

Смотрите, мы говорим о многих вещах, где нужно постоянно добавлять слова «предполагаю что». Потому что есть такая последовательность событий, как два решения ОАСК, заявление, что с нами говорят о коалиции, просьба поддержать судью КС, о котором замолвил Ермак, это все наводит на определенные мысли. Но железобетонных доказательств у нас нет.

Железняк хвастается в узком кругу, что у них есть с Банковой оперативная коммуникация. Хотя говорить с кем-то – это не преступление, конечно. Вопрос, обо всех ли аспектах переговоров говорят фракции.

А вы верите в возможность такой коалиции.

Нет, «Слуга народа» никогда не пойдет на разрушение мифа о монобольшинстве, разве что уже перед выборами. А так это будет исключение отдельных депутатов, как Поляков, Скороход или Дубинский. Но коалиции с кем-то не будет.

У меня встречный вопрос: вы не боитесь, что вас также могут исключить из фракции?

На самом деле это будет моя самая большая трагедия как соучредителя этой партии. Но мне кажется, что при таких условиях члены партии достаточно быстро оценят, кто эти люди.

По вашему какой выход из этого конфликта?

Он один – собрать открытый съезд, не просто с делегатами, а со всеми членами партии, где заслушать обе стороны, внести изменения в устав (потому что когда Кира меняла Славу, то она попросила дополнительные полномочия на период выборов, к следующему съезду, но их так и не сократили). Если такой запрос у членов партии будет, то я убежден, что мы выберем новое руководство. Возможно, не из крайних сторон, а с умеренной части. Возможно, это будет Рахманин или даже не депутат.

Но для меня самое обидное, что сейчас избиратели снова видят очередную ссору в молодой силе. Поэтому я хочу попросить прощения у однопартийцев и инициировать такой открытый съезд. Потому что у нас забрали любые возможности внутренне решить этот вопрос.

Я не первый заговорил о том, что нас вытесняют. Об этом ранее даже в дискуссиях на телеканалах говорила Юлия Клименко, об этом намекала Соломия Бобровская. Я не знаю, почему так случилось, что я первым вынес это наружу, но я готов нести за это полную ответственность. Включая исключение из партии. Но я бы хотел все же спросить у однопартийцев, нет ли у них тех вопросов к руководству партии, которые сегодня ставим мы. Если нет, то я ошибся. Но я точно не хочу быть в политической силе – и меня не надо будет исключать, я сам выйду – которая на людях говорит одно, а делает совсем другое. И вместо политической дискуссии тайно готовят решение об исключении. Вы же понимаете, что на странице Александры Устиновой висит протокол, где четко написано – еще один неверный шаг и мы вас исключим. Это не просто предупреждение, это последнее китайское предупреждение.

Вы до этого много лет работали в общественном секторе. Какими были для вас эти полтора года в политике, какой главный вывод из них. И готовы ли вы после этого браться за создание еще одной партии?

Давайте попробуем спасти существующую. К созданию партии я точно не готов, у меня для этого нет ни финансового ресурса, ни персональной узнаваемости, и я в последнее время понял, что за этим не гонюсь, потому что это скорее вызов, чем возможность. И это тяжелый вызов – быть достойным своих избирателей. Но худшее открытие для меня – это двоедушие тех людей, с которыми казалось имеешь единую ценностную картину. Поэтому, наверное и трудно, людям, которые имеют повышенную ценностную картину, быть в политике.

Одна из ваших коллег назвала происходящее рейдерским захватом в пользу финансовых доноров партии. В контексте вашей партии часто говорят о влиянии Виктора Пинчука и Михаила Фридмана. Есть ли влияние этих людей в партию?

Из тех материалов, которые у меня есть и того отчета, что есть на сайте НАПК, я могу четко утверждать, что этих людей среди прямых доноров партии нет. Но это официальные отчеты.

Но все же мы достаточно часто видели представителей «Голоса» на телеканалах Пинчука.

Если вы посмотрите, то этот канал больше других балансирует участников ток-шоу. Но если вы проанализируете последние полгода, то там не было ни меня, ни Устиновой.

Может, туда зовут более лояльных людей к владельцам?

Не знаю. Мне бы не хотелось, чтобы это было правдой. Если же анализировать голосования фракции, я такого влияния не видел. Но нам, например, непонятно, почему партийное руководство вмешивается в позицию фракции по Бабьему Яру.

Именно поэтому я и вспоминаю Фридмана, потому что руководство фракции защищает его проект по Бабьему Яру.

Да, но Алина Михайлова и Александр Линчевский они четко заявили свою позицию. Поэтому я думаю, что голосование не будет таким однозначным, как кому бы хотелось.