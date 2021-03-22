Месяц назад Кира Рудик обмолвилась в интервью, что она ведет переговоры с Офисом президента о возможной коалиции. Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко это опроверг, но, похоже, процесс все же идет и он расколол пополам фракцию «Голос».

О том, что в партии Святослава Вакарчука не все в порядке стало понятно еще в тот момент, когда он сложил мандат. И хотя все внимание тогда было приковано к поступку самого певца, который и год не смог пробыть политиком, люди в аппарате «Голоса» говорили о большой конкуренции в партии за пост будущего главы.

Многие сначала в этой роли видел шоумена Сергея Притулу, который баллотировался в мэры Киева, но неожиданно партию возглавила Кира Рудык. Где-то в этот момент партия начала отчетливо раскалываться на радикальное и умеренное крыло.

Местные выборы партия попыталась пройти как единый организм. А дальше уже начался явный раскол.

Наиболее ярко это проявилось на публику в начале февраля, когда Сергея Притулу исключили из политсовета партии. Тогда же заместителем председателя партии перестал быть Ярослав Юрчишин.

Юрчишин объяснил BBC News Украина, что такое решение инициировала глава партии Кира Рудык.

“Только она может объяснить логику, почему одного из самых рейтинговых и узнаваемых членов партии Сергея Притула вывели из руководства”, – отметил политик.

Как рассказал Буквам один из депутатов «Голоса», на съезде Рудык заявила, что членами политсовета партии не могут быть не члены партии.

По словам собеседника, она также ввела в состав политсовета Ярослава Железняка, Инну Совсун и Андрея Осадчука.

Хотя по результатам голосования это должны были быть Лозинский, Бобровская и Стефанишина.

Также накануне Нового года должность главы фракции покинул Сергей Рахманин.

«Для нас это решение было очень странным, но Сергей не объяснил, почему он так поступил», – говорит источник в партии.

После этого председателю фракции назначали заместителей. «Железняк ультимативно сообщил, что может работать только с Костенко, после этого Александра Устинова выразила свое несогласие с новой политикой в ​​партии», – говорит собеседник Букв во фракции.

«Лидеры пробовали ее успокоить, говорили, что не надо раскола во фракции, мол, нас и так только 20 в Раде. На что Устинова написала 19 и вышла из чата, а дальше это сделали еще почти половина членов фракции. Теперь их там меньше 10», – рассказывает депутат «Голоса».

Еще один конфликт в партии произошел из-за денег на выборы, когда оппозиционная часть потребовали объяснений, куда пошли деньги и почему финансирование партии прекращено НАПК. Объяснений они не получили, но считают, что решение ОАСК от 2 марта является следствием договоренностей Железняка с Банковой.

«Мы уверены, что это договоренности Железняка с Банковой в обмен на голоса – он там постоянно общается с Ермаком – отсюда и решение ОАСК», – говорит источник в партии.

Железняк свои контакты с Ермаком в ответ на вопрос #Букв отрицал.

Еще одним конфликтом, расколовшим партию, стала история с памятником в Бабьем Яру. Соломия Бобровская и депутат Киевсовета Александр Линчевский категорически против того, чтобы мемориал строили на деньги российских олигархов. Вместо этого руководство партии ответило, что надо поддержать проект, мол, там в наблюдательный совет проекту входит Славко Вакарчук.

«Честно, для меня этот проект – большая красная линия, я убеждена, что в таких вещах не может быть российских денег», – заявила Буквам Соломия Бобровская. О самом конфликт в Киевсовете вокруг проекта читайте вскоре в статье #Букв.

Но даже на этом конфликты в партии не закончились.

Еще одним эпизодом стало заявление Ярослава Железняка о коррупции в Украинском культурном фонде, что встретило более чем критическую реакцию у представителей культурной сферы. И уже почти сразу за ним последовал законопроект о сокращении полномочий НАПКа, под которым также подписались представители «Голоса».

А потом шесть депутатов Голоса – среди них Устинова, Юрчишин, Бобровская, Лозинский – проголосовали за обращение в КС относительно порядка назначения на должности и освобождения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. И за это им всем сделали предупреждение об исключении из партии.

Именно об этом и написал сегодня Юрчишин в Фейсбуке, а потом подтвердил это Буквам.

“Мне сообщили об исключении из партии. Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее создавал. Их тоже исключают. Все по уставу”, – написал в комментарии Юрчишин.

Он отметил, что официальной причиной исключения является голосование в Раде, а не участие в акции протеста под ОП (хотя и это раскололо партию).

“У меня доказательство – протокол Политсовета. Не за акцию под ОП. За голосование в Раде “, – подчеркнул нардеп. Однако пресс-служба партии и Ярослав Железняк продолжают это отрицать.

Хотя даже если понаблюдать на страницами депутатов в соцсетях, можно понять, что в партии раскол. Часть ездит с Рудик по стране, а другая – тусит с висключенным Притулой.

«Мы создавали эту партию и нам больно от этого рейдерства в пользу Пинчука или кого там еще», – говорит один из депутатов.

Он подтверждает и переговоры о голосовании вместе со «Слугами», но считает, чтом до формальной коалиции не дойдет. «Их просто по тихому будут покупать», – говорит еще один собеседник издания.